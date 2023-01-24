Вылетел с дороги и снес 20 метров забора: в Киеве произошло ДТП с автобусом (видео)

В Киеве произошло ДТП с участием коммунального автотранспорта. Событие произошло на проспекте Правды, на столичном Виноградаре.

На видео видно до 20 метров поврежденного забора и пробитое ветровое стекло автобуса №24тр. Также на передней части автобуса заметна сильная вмятина.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что им не поступала информация о ДТП в Виноградаре. Возможно, обошлось без пострадавших. В коммунальном предприятии "Київпастранс" рассказали больше.

"Избегая столкновения с легковушкой, которая "подрезала" автобус, водитель маневрировал и столкнулся с ограждением. Без пострадавших. Все необходимые службы вызваны на место", — сообщили сайту ТСН.ua в КП "Київпастранс".

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП в самом центре города. Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил другие автомобили, которые там были припаркованы.

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