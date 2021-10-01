"Вылитый олигарх": Шуфрич рассказал, зачем купил себе телеканал

Нестор Шуфрич уверяет, что "стал партнером журналистов", чтобы "защитить" их от притязаний Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания.

Нардеп от ОПЖЗ Нестор Шуфрич прокомментировал информацию о приобретении 60% акций телеканала "Первый независимый". Депутата не смущает, что теперь он попадает под критерии определения олигарха, согласно новому закону.

Об этом 30 сентября говорилось в ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Наталия Мосейчук: "Нестор Иванович, вы теперь вылитый олигарх".

Нестор Шуфрич: "Возможно. Это уже как оценит НАПК или СНБО.

Почему я согласился (купить каналы). Меня возмутило то, что Нацсовет делает в коллективом "Першого незалежного". Я высказал свою позицию. Но когда начали третировать журналистов и требовать у них вещи, которые им не присущи, они пришли ко мне и сказали: "Нестор Иванович, помогите". Я сказал: "Я не могу вам помочь как глава Комитета (по вопросам свободы слова), я вам помогу как частное лицо". И теперь пусть мне задаёт Нацсовет все вопросы. Я готов говорить с Ольгой Герасимюк без табу по поводу "Першого незалежного", ответить на все вопросы. Я в такой способ защитил коллектив, который мне очень симпатичен. Нацсовет интересуется, чем они хотят заниматься. Я готов прийти и ответить Нацсовету".

Наталия Мосейчук: "Они хотят заниматься, а "я готов прийти и вписаться, чем они хотят заниматься"?"

Нестор Шуфрич: Я готов прийти и ответить как собственник на все вопросы Нацради.

Наталия Мосейчук: "Так вы купили канал или людей?"

Нестор Шуфрич: "Я стал партнёром журналистов".

Наталия Мосейчук: "Мне Игорь Коломойский действительно партнер, потому что у меня есть доля в канале. И еще у нескольких десятков журналистов. А мне вас сложно представить партнером журналистов. Вы поделились долей, как Коломойский?"

Нестор Шуфрич: "Наоборот. Журналисты, которые имели 100% доли, поделились долей со мной. Я взял на себя обязательство обеспечить их производственный цикл. И снимается вопрос, кто является контролирующим бенефициаром".

Нестор Шуфрич: "я стал партнером журналистов"

Ранее политтехнолог Владимир Петров отметил, что Нестор Шуфрич ничего не понимает в телевидении, хотя и купил часть одного из телеканалов.

Также Шуфрич рассказал, как ему и Козаку удалось стать "олигархами".

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