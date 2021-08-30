Выливает нечистоты из окна и живет с тараканами: в столице женщина несет в квартиру разный хлам

Соседи жалуются на нестерпимую вонь.

Выливает нечистоты из окна, ругается и живет в заваленной квартире с тараканами: в столице женщина месяцами взимает в дом хлам. Иногда бросает его прямо на головы прохожим. Соседи неоднократно обращались и к медикам, и к полицейским, но ради женщине никто не дает.

О соседский террор рассказали 30 августа во сюжете ТСН.19:30.

Мусор, кстати, а за ними — стул. Жители этого столичного дома все думают, что в следующий раз полетит на головы из соседского балкона, потому что женщина выбрасывает мусор.

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Даму, которая живет на третьем этаже, зовут Юлия. Всегда тихая и одинокая, говорят соседи, а полгода назад стала агрессивной. Кроме того, начала носить домой мусор, а часть выбрасывать на улицу. "Летом начались сильние вони и тараканы уже полезны по квратира", — рассказал сосед. Александр все называет соседским террором и говорит, что из-за этого пришлось переехать.

Общаться через дверь женщина с ТСН отказывается. Но вдруг на голову оператора сваливаются гнезда тараканов. Невыносимый запах — даже невозможно говорить. Внутри десятки пакетов с мусором, забаррикадированные ними двери, ободранные стены, в плесени и бесчисленное количество тараканов.

Новости Украины: киевлянка терроризирует соседей вонью, тараканами и нечистотами, что выливает из окна

Соседи были чуть ли не во всех государственных службах: ЖЭК, "Киевгаз", полиция, городские и районные советы, писали даже единичные письма к депутатам. Впрочем, говорят, что проблема игнорируют.

Такая проблема не только в Киеве, объясняют специалисты. Все потому, говорит адвокат, в Украине до сих пор нет четкого законодательного механизма: что делать с так называемыми Плюшкиными. Пока их поведение не угрожает жизни жителей, то зайти в квартиру, по закону, можно только с разрешения хозяина квартиры. "За рубежом эта процедура уже определена. Надо сделать так и у нас — прописать четко механизм "если нарушаются санитарные нормы, то дать соответствующим службам разрешение вывозить мусор и проникать в помещение" с соответствующим описанием и понятыми", — говорит адвокат Андрей Шебельников.

Зато в правоохранительных органах говорят, что без суда не обойтись. "Нам необходимо обращаться в суд, чтобы суд определял врачебную комиссию. Тогда, по результатам комиссии, будут определять, какие расстройства, является ли она дееспособной", — пояснил руководитель участковых Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве Максим Сокол.

Впрочем, ждать в условиях, когда соседка становится агрессивной, жители говорят, что сил уже нет. На днях дежурят возле дома. В конце концов, когда Юлия находится на улице, то вызывают полицейских. Те, в свою очередь, медиков. Женщину доставляют в психиатрическую больницу на три дня для обследования. Дальше — все зависит от заключения врачей. Впрочем, соседи не сомневаются: Юлия снова вернется домой. Они уже готовятся подавать очередную коллективное заявление в суд.

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