Выманила почти 70 тыс. грн: в Кропивницком женщина придумала хитрую схему и "продавала" дешевое топливо

Мошенницу приговорили к 2 годам лишения свободы.
В Кропивницком предпринимательница предлагала мужчинам приобрести у нее дешевые талоны на топливо. Так она выманила около 70 тыс. грн.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение Ленинского районного суда Кропивницкого.
По данным суда, женщина обманула 6 мужчин. Потерпевшим она предлагала приобрести талоны на топливо по низким ценам и брала за это предоплату. Однако когда ей передавали деньги, она исчезала. Так ей удалось присвоить 69 580 грн.
В суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась. Женщина просила ее строго не наказывать. Она также добавила, что уже вернула одному из потерпевших 24 тыс. грн.
Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190 и ч.2 ст. 190 УК Украины. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы. Также женщина должна уплатить потерпевшим 81 500 грн моральной и материальной компенсации.
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