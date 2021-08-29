"Вымысел соцсетей: отец мальчика из Черкасс, которого якобы пытали бабушка, опроверг информацию

Полиция также уверяет, что следов прижиганий от сигарет, на теле ребенка нет

В Черкассах врачи борются за жизнь 7-летнего мальчика. Его накануне госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. В Сети появилась информация, будто бы малого жестоко пытали бабушка с дедушкой, которые временно за ним следили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Медики сообщали о многочисленных травмах — надорванные губа и ухо, отсутствует часть гениталий и многодневные пролежни. «Есть пролежни, есть травма уха, есть еще травмы, но мы не знаем, какой генезис этих травм», — отмечают врачи.

В последнее время Андрюша вместе со своей младшей сестрой гостили у бабушки с дедушкой, поскольку родители поехали в Киев на операцию. Именно с их двора мальчика и забрала скорая.

Несколько лет назад ТСН уже снимала этот двор. Владельцы тогда разводили крупных собак алабаев. В 2015 четверо собак перепрыгнули забор и покусали женщину. Бабушка Андрюшу ранее несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие, даже была в розыске. По ее словам, парень сам упал из кучи кирпича. После этого несколько дней женщина самостоятельно пыталась оказать первую помощь. А вызвала скорую, когда малый уже был без сознания.

Убитые горем родители не верят, что малого пытали. Убеждены — это был несчастный случай. «Реальная информация, что это был несчастный случай, она не был никем калеченный, никем побит», — уверяет отец мальчика.

Также, отец говорит, что большинство страхов, которые пишут в соцсетях о травмах сына — неправда. «Собаки покусали или сигареты тушили, это фейковый информация», — отмечает человек.

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Однако бабушки Андрюшу уже вручили уведомление о подозрении.

Первым историю Андрюшу в соцсети обнародовал экс-нардеп Олег Петренко. Именно в его заметке были предположения, что ребенка пытали и тушили об него сигареты. Говорит, обо всем этом рассказали люди, которые живут рядом с домом, где жил мальчик. Затем, расспрашивал врачей и убежден — травмы, которые у Андрея, невозможно получить от обычного падения.

Тех соседей, которые нашла и опросила ТСН — эту информацию не подтверждают. Говорят, ничего подозрительного не слышали и не видели.

В ближайшее время состоится суд по этому делу. Состояние мальчика до сих пор крайне тяжелое. Медики не делают никаких прогнозов.

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