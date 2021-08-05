Вынесли деньги и золотые украшения: в Житомире воры обокрали квартиру, пока мама гуляла с ребенком

Вынесли деньги и золотые украшения: в Житомире воры обокрали квартиру, пока мама гуляла с ребенком

Злоумышленников заметили соседи.

В Житомире по горячим следам задержали квартирных воров. Произошло это после заявления в полицию от женщины, которая вышла погулять с ребенком, а когда вернулась, в доме все было перевернуто вниз головой.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 августа.

Также читайте Как все произошло и сколько денег вынесла разбойница: эксклюзивные детали ограбления банка в Киеве

Из квартиры исчезли, в частности, деньги и золотые украшения. О двух мужчинах, которые бродили возле дома, полиции рассказали и соседи. По камерам наблюдения копы вычислили подозреваемых. Нашли их. У одного в карманах были золотые украшения, которые узнала пострадавшая. А во время обысков в квартире задержанных следователи наткнулись на другие похищенные вещи.

"Сотрудниками полиции были задержаны двое, во время поверхностного обыска у одного из них были изъяты золотые украшения, похищенные из одной из квартир. Во время обыска сотрудниками полиции была найдена другая часть украденных вещей, а также орудия труда квартирных воров — многочисленные отмычки", — сказал начальник житомирского районного управления полиции НУПН в Житомирской области.

Новости Украины: в Житомире по горячим следам задержали квартирных воров

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку