Вынуждали брать даже кредиты: у матери погибшего воина ВСУ украли 7,5 млн грн

В Украине у матери, потерявшей на войне сына, выманили 7,5 млн грн, которые она получила от государства. Чтобы вернуть деньги, женщина набрала кредиты и поехала на заработки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Младший сын Татьяны погиб на фронте

Татьяна сейчас в Чехии на заработках. В прошлом году она оставила разбитый Лиман и переехала в Ужгород. Оба ее сына ушли на войну еще до полномасштабного вторжения. Старший был ранен. Младший - 22-летний Евгений погиб. Похоронили его в мае 2022 года.

Все это время, вспоминает Татьяна, как в тумане. Побратимы сына помогли собрать документы на выплату. Половину за погибшего сына получил бывший муж - отец Евгения, а половину она.

Погибший сын Татьяны

Как аферисты выманили деньги у матери погибшего воина

Через несколько месяцев ей позвонили неизвестные и представились зарубежным инвестиционным фондом и убеждали, что банки Украины обанкротятся из-за войны.

Так называемый инвестиционный фонд предлагал перевести средства на его счет, деньги якобы будут храниться за рубежом, приумножаться и их можно забрать в любой момент.

Для этого Татьяне предложили загрузить два приложения на телефон - одно будто электронный кабинет фейкового инвестфонда, для чего второй - женщина не понимала. Уже позже выяснилось, что это был удаленный доступ к ее телефону. Мошенники видели, какая сумма на счету женщины. Основную часть средств она должна была снять в банке и лично привести в указанное место.

В своем электронном кабинете, которым руководили мошенники, Татьяна увидела, что 5 миллионов 600 тысяч гривен зашли на счет и у нее не возникло никаких подозрений. А через несколько месяцев женщина хотела купить дом. Решила забрать деньги из инвестфонда, но мошенники предложили за это заплатить.

"Чтобы вы получили эти средства, вам надо заплатить страховку банка в размере 7%. На тот момент это было 700 тысяч гривен", - говорит женщина.

Мошенники знали, что на счету Татьяны, еще есть около 2 миллиона гривен и придумывали все новые и новые платежи, чтобы выкачать все до последней гривны. Чтобы заплати все эти платежи и вернуть основную сумму, Татьяна даже начала занимать.

"И в долг я брала, и кредиты у меня сейчас. Вот я и поехала в Чехию, но когда было все заплачено - средства не пришли", - говорит женщина.

Мать погибшего воина обратилась в полицию

В момент когда она поняла, что ее обманули на 7,5 миллионов гривен, пошла к правоохранителям. Татьяну просили как можно дольше сохранять связь с мошенниками. Те даже были заинтересованы, потому что понимали, что выманили только половину выплаты за погибшего сына.

Благодаря этой связи, киберполиция установила, что это - масштабная группа мошенников, где задействована сотня людей и 7 коллцентров в разных уголках мира.



"За пределами Украины это - Россия, Израиль, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Испания. Они обманули по меньшей мере 6 тысяч человек на сумму 65 млн гривен", - говорят в полиции.



Национальная полиция Закарпатья, ужгородская окружная прокуратура и киберполиция провела целую спецоперацию - 50 обысков. Изъяли большое количество наличных, дорогие авто. Задержан один из организаторов украинского колл-центра. Он в СИЗО дает показания относительно своих сообщников. Следствие продолжается.

Задержание аферистов

И хотя в такую аферу может попасть любой, мошенники сейчас ведут настоящую охоту на семьи, получающие большие выплаты от государства.

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Напомним, суд отправил жительницу Николаевской области на работу и заставил ее отдавать 10% государству.

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