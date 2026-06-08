Вынуждали ползти и нести тапки в зубах: что известно об издевательствах над эксработником ТЦК в Одессе

Правоохранители проверяют факт пыток работника ТЦК в Одессе / © ТСН

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В последние дни в соцсетях получило огласку видео, которое, по утверждению автора, было недавно снято в одной из камер СИЗО Одессы, и. на котором один из арестантов жестоко обращается с сокамерником. Автор видео утверждает, что его жертва — представитель ТЦК. На видео можно увидеть, как арестант оскорбляет якобы работника ТЦК и приказывает ему выполнять команды, используемые при дрессировке собак. Например, ползти около двух метров к тапочкам, стоящим у двери и принести их в зубах.

Правоохранители проверяют, приказывали ли в СИЗО эксработнику ТЦК носить тапки в зубах

На это видео отреагировали сотни пользователей соцсетей, оставив много разных по содержанию комментариев.

Отреагировали на это видео и в государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

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Издевательство над работником ТЦК: начата проверка

«В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав человека, находившегося в Одесском следственном изоляторе. На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны находящихся с ним лиц в одной камере», — сообщило руководство ведомства на своей странице в соцсети.

Также в этой службе добавили: «Несмотря на то, что экспертного заключения по поводу достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от выполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия».

По словам должностных лиц этой службы, совместно с коллегами из других правоохранительных органов они проведут указанную проверку в установленные законом сроки, а ее результаты будут обнародованы.

Кроме того, свою позицию обнародовало и Госбюро расследований. По данным этих силовиков, по предварительной информации, пострадавшим может быть работник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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В ГБР открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В то же время лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть пострадавшим в одесском CИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека», — сообщила прессслужба ДБР.

Как выяснил ТСН.ua, тот, кто снимал на видео издевательство, находился в СИЗО из-за того, что подозревается в совершении преступления по статье 187 уголовного кодекса Украины — «Разбой».

«После того, как стало известно о факте издевательства, в камере был произведен обыск и изъят мобильный телефон. Открыто и расследуется уголовное производство по статье „Пытки“. Нарушитель порядка был отправлен в карцер», — сообщил в комментарии для ТСН.ua информированный источник во властных структурах.

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Также, по словам нашего собеседника, о мужчине, над которым издевались, известно следующее: «По нашей информации, речь идет о работнике одного из районных ТЦК Одесской области. Действующий, с недавнего времени бывший или отстраненный — окончательной информации об этом пока нет. Но он является фигурантом уголовного производства, которое открыто и расследуется по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины — «Незаконное лишение свободы или похищение человека по корыстным мотивам, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или сопровождением, или сопровождающимся оружия или осуществляемое в течение длительного времени».

«А унизивший его человек находится в поле зрения правоохранителей около 20 лет. Сейчас его называют «смотрящим» в СИЗО. Что касается работника ТЦК, то обладаем информацией, что он работал не очень долго», — рассказали нам источники в одном из государственных ведомств.

В Одесском областном ТЦК нам сообщили, что в данном случае ситуацию уполномочены комментировать не они (военнослужащие ТЦК), а другие структуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоохранители проверяют, действительно ли в Одесском СИЗО издевались над работником ТЦК. ГБР расследует издевательство над работником ТЦК, подозреваемым в пытках людей.

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