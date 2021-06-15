Выпала с балкона после ссоры с мужчиной: в Турции при загадочных обстоятельствах погибла украинская модель

Девушка просила у мужчины о помощи, однако тот вместо помочь, все снимал на камеру.

В Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, которая несколько лет жила в Стамбуле с местным мужчиной.



Об этом 15 июня говорится в ТСН.19:30

Как пишут турецкие СМИ, пара ужинала в ресторане, возвращаясь домой, ссорились в такси из-за ревности.



Камера безопасности зафиксировала, как пара зашла домой. Через некоторое время девушка выпала с балкона пятого этажа. По словам ее сожителя, они действительно поссорились. Он пошел в туалет, когда вышел, девушка висела на перилах балкона, вроде бы хотела напугать. Он начал снимать это на телефон.

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Полиция изъяла видео, где зафиксировано, как девушка со словами "Бурак, пожалуйста помоги", срывается с балкона. На нем видно, как мужчина идет на балкон, где девушка просит о помощи. Затем все происходит на черном фоне.



Как помогает парень, не понятно, но у правоохранителей возникли вопросы, почему парень вместо помощи, снимал все на видео.



Наше министерство иностранных дел подтвердило ТСН, что следит за ходом расследования.

Напомним, в Чехии погибла 27-летняя украинка.

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