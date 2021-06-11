Выпил и уснул на месте преступления: в Черкасской хозяйка голыми руками задержала грабителя

Он был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме, рядом — лежала книга по саморазвитю — он ее начал читать, на веранде играло радио.

В Черкасской области женщина голыми руками задержала грабителя, который пришел грабить дом и уснул на месте преступления. Он успел вынести из чужого дома во двор технику, но увидел в доме еду и спиртное: выпил и лег спать. Разбудила его уже приехавшая хозяйка.

О том, как это было — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сегодня Елена улыбается, и обо всем, что произошло во время прошлой поездки в родительский дом, рассказывает шутя. Хотя и признается — перед глазами до сих пор он: грабитель, которого ей пришлось будить.

Женщина вспоминает, что было за несколько минут до того, как мужчина пытался сбежать, точнее отползти. Зашла к себе во двор и увидела, что кто-то хозяйничает.

"Смотрю — открытая калитка, смотрю — мои вещи лежат на земле моя пила, мои кабели, болгарка ... Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю приоткрытую дверь, заглядываю — а мой грабитель лежит пьяненький и без сознания", — вспоминает события того дня хозяйка дома Елена Безлюда.

Хозяйка успела сфотографировать и беспорядок, и спящего грабителя. Он был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме, рядом — лежала книга по саморазвитию — он ее начал читать, на веранде играло радио.

Вор, подозревает женщина, пробрался еще за три дня до того, как его обнаружили. Сначала успел обчистить летнюю кухню, но потом решил не останавливаться, разбил окно и залез в дом. Здесь нашел что поесть — и выпить.

Ну а после того, как выпил — вырвал в доме электропровода, разгромил все на веранде и с улыбкой на лице улегся спать.

На рассвете приехала хозяйка. Вскоре подъехали и полицейские — мужчину задержали, хотя и допросить удалось гораздо позже.

"Ему сообщили о краже и покушении на преступление, сейчас он уже под стражей", — отмечают в полиции.

Новости Украины: в Черкасской области грабитель уснул на месте преступления

Случаи, когда неуклюжие воры оставались на месте преступления, случаются нередко: два года назад во Львове вор пробрался в квартиру, когда там была хозяйка, успел собрать чужие вещи, но решил принять душ.

Похожее недавно случилось и в Днепре. А год назад на Закарпатье грабитель пытался скрыться от охранников через дымоход — и застрял.

Грабитель, который уснул в доме Елены, как оказалось, приехал из Киевской области и ранее уже был осужден за кражу.

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