Выпить в Украине становится все дороже: станет ли очередное подорожание алкоголя путем к трезвой нации

Выпить в Украине становится все дороже: станет ли очередное подорожание алкоголя путем к трезвой нации

Алкогольные вкусы украинцев постепенно меняются.

С нового года в Украине вырос акциз на алкоголь. Больше всего в цене добавят крепкие напитки и игристые вина.

О том, станет ли очередное подорожание алкоголя путем к трезвой нации – 2 января идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Так, крепкое пиво в цене добавит две гривны. Невероятно, но факт: не крепкое – должно – даже подешеветь.

Минимальная цена поллитра водки – 98 гривен. За счет роста акцизов власти латают дыру в бюджете. А производители говорят, что цены повышают с мыслями об украицах.

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"Минимальная цена направлена скорее для покупателей, потому что она говорит о том, что эта продукция легальна, если производитель не платит налоги, составляющие где-то 40 грн в бутылке водки — это значит, что продукция нелегальная", — объясняет исполнительный директор Ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман.

А вот для ценителей вина, в отличие от поклонников крепких напитков – есть хорошие новости – здесь акциз отменяется вообще. Вино не подешевеет, но, по крайней мере, не должно и подорожать. В отличие от игристого.

Алкогольные вкусы украинцев постепенно меняются, говорит владелица компании по производству вин Анна Горкун. Вино понемногу подвигает крепкие напитки. Сейчас на каждого приходится четыре литра вина в год, и эта тенденция идет к росту. Но отечественные виноделы жалуются: статистика растет исключительно за счет импорта, потому что ввозная пошлина на алкоголь отменена.

С нового года в Украине вырос акциз на алкоголь

А вот потребление водки в Украине, по официальным данным, за последние 5 лет сократилось почти на треть. Производители сетуют, что половина крепкого рынка – в тени.

Больше всего почувствуют подорожание те, кто покупал самый дешевый алкоголь, считают эксперты.

Но вряд ли новая цена, по мнению Юрия Криворучко, повлияет на количество выпитого.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса.

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