Выпивал и накопил долги: в Польше шеф-повар из Украины убил жену и двоих детей – подробности трагедии

В Польше известный в Украине шеф-повар из Винницкой области убил свою 29-летнюю жену и двух маленьких дочерей. Мужчина не сразу признался в этом и несколько дней прожил в одном доме с телами умерших.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

В Польше муж убил жену и двоих детей

Трагедия произошла вблизи города Познань. 42-летний мужчина задушил свою жену и двух маленьких дочерей. Он несколько дней прожил с телами умерших и лишь потом во всем сознался. Жертвами мужчины стали его 29-летняя жена Юлия, полуторагодовалая Марийка и 4-летняя Даринка.

Юлия с детьми

Соседка погибшей с Виннитчины Валентина Дорощук говорит, что до сих пор не может поверить в трагедию. Она рассказывает, что дети были очень веселымие и игривыми.

Юлия и Сергей познакомились в кафе, где работал мужчина

Погибшая 29-летняя женщина родом из села Сигнал на Виннитчине. Валентина знала 29-летнюю Юлю с детства. Она отмечает, что у той был сын от первого брака и она работала официанткой в местном кафе.

"Хорошая семья, одна Юля у них, выросла в любви. Была замужем первый раз, что-то не сложилось, мальчик у них Даня", - говорит Валентина Дорощук.

Юлия и Сергей

Юлия познакомилась со своим вторым мужем Сергеем в кафе. Он был тогда амбициозным поваром, участником многих кулинарных проектов.

Шеф-повар Ирина Степовая, которая знала пару, говорит, что не может поверить, что Сергей на такое способен. Его коллеги отмечают, что он готовил вкусно, буквально поднимал рестораны и делал их популярными.

"Был позитивным, не пил в то время, не употреблял ничего. Он очень талантливый человек, это действительно так. Что произошло, все в шоковом состоянии", - говорит Ирина Степовая.

Семья четыре года назад переехала в Польшу

Четыре года назад семья решила ехать на заработки в Польшу. С тех пор они только несколько раз приезжали в родное село. О каких-то проблемах родителям не рассказывали.

"Ездила жена туда, говорила - все хорошо, а люди говорят, что будто обижал ее в Польше, она нам ничего не говорила", – говорит отец погибшей Юлии Василий Хоменчук.

Отец убитой женщины

Соседи в Познани рассказали полиции, что в Польше карьера Сергея не сложилась. Он начал пить и накопил долги.

Василий Хоменчук рассказывает, что его жена уехала за телами дочери и двух внучек. Также вместе с бабушкой вернется 11-летний сын Юлии, чудом уцелевший тогда.

В Познани к дому люди приносят свечи и цветы. Между тем в селе Сигнал всей громадой собирают деньги, чтобы перевезти тела детей и их мамы домой.

Место убийства семьи

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Напомним, украинец в Польше убил свою жену и двух маленьких дочерей.

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