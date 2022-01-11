"Выпивку несите свою": Борис Джонсон попал в скандал, из-за которого может лишиться должности

"Выпивку несите свою": Борис Джонсон попал в скандал, из-за которого может лишиться должности

Все британские газеты вышли с похожими заголовками – о выпивке, фарсе, призывами к Борису Джонсону уйти в отставку.

Из-за вечеринки, состоявшейся летом позапрошлого года, вокруг британского правительства разразился скандал, который может привести к отставке премьера Бориса Джонсона.

О том, что же в ней так возмутило страну – 11 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, 6 июля 2020 года Джонсона вместе с сотрудниками сфотографировали на террасе резиденции. По всей Британии тогда был введен чрезвычайно жесткий карантин.

Но буквально через час после того, как тогдашний министр здравоохранения в очередной раз предостерег британцев от собраний — тогда им можно было гулять только вдвоем — сотня работников правительства получили письмо с такими словами: "Привет все, мы пережили чрезвычайно тяжелый период, так что давайте воспользуемся хорошей погодой и соберемся на социально дистанционированный коктейль в саду Даунинг-стрит 10 этим вечером. Приходите к шести. Выпивку несите свою".

Общения с прессой сейчас Борис Джонсон избегает, на посвященное ему заседание парламента тоже не явился. Его оправдание – начатое полицией расследование всего инцидента, вмешиваться в которое премьер якобы не желает.

Из-за какого скандала Бориса Джонсона могут отстранить от должности премьера

"Лондонцы, все британцы ждут от премьера и его окружения высоких стандартов. Они должны задавать планку, а не ломать правила", — возмущается мэр Лондона Садик Хан.

Следует отметить, что на фоне падения экономики и рекордных цен даже правая пресса, обычно поддерживавшая Джонсона — перестала одобрять премьера. Поэтому вечеринка в то время, когда законопослушные британцы даже похоронить родственников должным образом не могли, может поставить крест на карьере Джонсона куда быстрее, чем любой политический кризис.

Ранее Борис Джонсон разрешил своему годовалому сыну порулить.

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