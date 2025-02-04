Выплаты для родственников пропавших без вести военных: что известно об изменениях и кто может рассчитывать на деньги

В Украине родственники пропавших без вести военных будут получать выплаты по-новому. Что известно об изменениях?

С начала этого месяца вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Мать пропавшего без вести военного рассказала, получает ли деньги сына

Мать военного Ирина показывает извещение от ТЦК о том, что ее сын пропал без вести. Валентин Ширшов с псевдонимом "Шершень", был воином "Третьей штурмовой". И стал одним из пяти погибших на Харьковщине из-за вражеского КАБ, который накрыл их позицию. Двух людей, а это медик под псевдонимом «Валькирия» и ее парень под псевдонимом «Берсек» удалось опознать сразу и похоронить. А еще трое бойцов, среди которых сын Ирины, до сих пор ждут результатов ДНК.

"Я узнала только крестик и цепочку, что я надела ему, когда он ехал в часть", – говорит Ирина Ширшова.

Ирина Ширшова.

Пока Валентин считается пропавшим без вести, Ирина по закону имеет право получать зарплату сына – это примерно 120 тысяч гривен. Соответствующее заявление ТЦК она написала еще три месяца назад.

"Ничего я не получила. Карточку я открыла. В мессенжере мы переписываемся с родителями пропавших без вести. Так 8 месяцев никто ничего не получает. 11 месяцев", — говорит она.

Что известно об изменениях в законе

С 1 февраля начинают действовать изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", по которым родственники пропавших без вести или находящихся в плену, будут получать меньше. Меняется не только схема начислений, но и принцип.

"Если раньше денежное обеспечение выплачивалось по правилу - кто первый обратился. То есть, если жена, то жене, если родители, то им. Сейчас норму урегулировали так, что во-первых родители, дети, жена будут получать пропорционально одну и ту же сумму средств. Все малолетние, несовершеннолетние, родители, официальные жены имеют право на получение такой помощи", - говорит адвокат Полина Марченко.

При этом все родственники первой линии: а это официальная жена, родители, несовершеннолетние дети от предыдущих браков, но при условии, что на детей не выплачиваются алименты. Они имеют право получать ежемесячно только 50 процентов зарплаты военнослужащего, разделенную равными частями. Остальные 50 процентов будет накапливать и удерживать воинская часть, где служит воин. Пока не вернется из плена. Тогда получит эти деньги на свой счет. Или же если его тело идентифицируют и будет свидетельство о смерти, то вся сумма средств станет наследством для родственников.

Новые изменения

"Когда военнослужащий возвращается из плена, то ему начисляется та доля, которая была нераспределена. Такого раньше не было. Она логична с той точки зрения, что когда они возвращаются из плена, то им нужна реабилитация и наступает вопрос выплат за реабилитацию. А так хотя бы какое-то соцобеспечение будет у военнослужащего", — говорит адвокат Роман Кичко.

Что будет, если у военного нет близких родственников

Но и это еще не все изменения. Если у воина нет родных первой линии, право на часть от его денежного обеспечения получили родные второй линии родства: совершеннолетние дети, братья и сестры. А это 20 процентов от зарплаты. Остальные 80 будет удерживать воинская часть по тому же принципу.

Юристы говорят, хоть закон обратного действия и не имеет, но в ТЦК уже ждут заявления от родственников воинов, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену. Хотя окончательное решение кому выплачивать зарплату воина, будет принимать командир.

Юристы и работники ТЦК отмечают, благодаря изменениям в законе заработает еще одна важная норма для армейцев - личное распоряжение. Его может написать военный и этим сам определит кто будет получать его зарплату, если он окажется в плену или получит статус пропавшего без вести. Ранее такие документы воины оформляли по денежным выплатам в случае гибели.

Изменения, если у военного не было близких родственников

Личное распоряжение воина может уберечь родных от несправедливого распределения средств — отмечают юристы и работники ТЦК.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 00:00 1 февраля. РАКЕТЫ ПО ЦЕНТРУ ОДЕССА! Новые ВЫПЛАТЫ ВОЕННЫМ!

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