Выплаты для военных и расширение мобилизационных списков: что предусматривает новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9342, касающийся выплат и отпусков военным, а также расширения перечня лиц, подлежащих мобилизации.

Накануне законопроект 9342 был принят Верховной Радой Украины. В частности, он призван урегулировать вопросы денежного довольствия определенных категорий военнослужащих.

Читайте на ТСН.ua, будут ли возвращены предыдущие выплаты военным, которые еще изменения предусмотрены новыми законотворческими нормами.

Вернут ли предыдущий размер выплат военным

Денежное довольствие, которое военнослужащие получали ранее, не вернут. Новый закон предусматривает установление закрепленных дополнительных выплат для военных в течение действия военного положения.

Сумма дополнительных выплат военным будет определяться следующим образом:

Находящиеся на боевых задачах военнослужащие будут получать от 30 до 100 тыс. грн.

Срочники – 6000 грн.

Курсанты – 2350 грн.

Инструкторы, работающие в воинских частях – от 15 до 30 тыс. грн.

Военные, которые во время боев получили травмы разной степени тяжести, и находящиеся в распоряжении назначенного командира – 20 100 грн.

Увеличится ли продолжительность отпуска для военнослужащих

Законом предусмотрено, что на время действия военного положения все военные получат ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней, что является увеличением по сравнению с предыдущими 10 днями. Также предусмотрен отпуск продолжительностью 10 дней в случае семейных обстоятельств или других уважительных причин с сохранением выплат.

Отпуска для курсантов и срочников

Курсанты во время действия военного положения получат зимний каникулярный отпуск продолжительностью 10 дней, а также летний отпуск продолжительностью 20 дней. Ранее отпуска для курсантов во время военного положения не предусматривались.

В мирный период у курсантов будет зимний отпуск продолжительностью 15 дней и летний отпуск продолжительностью 30 дней.

Срочники теперь получат отпуск продолжительностью 30 дней. Ранее в мирное время военные срочной службы имели 10 дней отпуска, а во время военного положения он вообще не предоставлялся.

Расширение мобилизационных списков (сокращение перечня имеющих право на отсрочку)

Законом 9342 расширен перечень лиц, подлежащих призыву в ряды ВСУ. Теперь на военную службу во время мобилизации могут призывать тех лиц, которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью I и II группы. Отсрочка будет предоставляться только в случае, если нет других трудоспособных родственников, которые согласно действующему законодательству обязаны содержать лиц с инвалидностью.

Предварительная военная подготовка

Законом также нормировано прохождение предварительной военной подготовки. Теперь военные, не имеющие боевого опыта, в течение одного месяца должны пройти обязательный курс общевойсковой подготовки. И только тогда военные будут допускаться к участию в боевых действиях.

Перевод срочников на военную службу

Также утвержденные законом изменения касаются вопроса перевода срочников на военную службу. Так, на время оглашения решения о демобилизации срочники могут по собственному желанию поступить на военную службу по призыву или по контракту.

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