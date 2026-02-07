Выплаты на детей-2026: сколько денег будут получать за рождение малышей

В Украине выросли выплаты на детей / © Фото из открытых источников

Реклама

В Украине 168 тысяч новорожденных против почти полмиллиона потерянных жизней за 2025 год. На каждого нового украинца приходится трое умерших — и это только официальные данные. Украина оказалась в демографической пропасти, усиленной войной, миграцией и десятилетиями депопуляции. Чтобы мы не стали «страной-призраком», правительство внедрило демографическую стратегию до 2040 года.

Корреспондент ТСН Ирина Кондрачук выясняла, на какие суммы заменили мизерные 860 гривен и мотивирует ли это украинок возвращаться из-за границы.

Демографическая яма: корни проблемы

Ученые отмечают: кризис начался не сегодня. Сверхсмертность мужчин и низкая рождаемость фиксировались еще задолго до полномасштабного вторжения. Война лишь «сцементировала» страх экономической нестабильности.

Реклама

Светлана Аксенова, демограф: «Вся история независимости Украины связана с депопуляцией. Предпосылки были заложены еще раньше. Мы не знаем полной картины сейчас, потому что многие тела не идентифицированы или люди считаются пропавшими без вести».

Опыт мамы-ведущей

Для многих украинок материнство теперь неразрывно связано с работой. Ведущая ТСН Ната Островская вернулась в эфир только через месяц после рождения дочери Агаты.

Ната Островская, ведущая ТСН: «Морально это сложно, но работа меня держит. Баланса не бывает! Быть идеальным и в карьере, и в материнстве не получится».

Из-за нехватки средств на няню, Ната отдала дочь в детсад в год и 10 месяцев. Сегодня в Украине это становится нормой: ясли принимают малышей уже с одного года, поскольку мамы вынуждены работать, пока отцы на фронте.

Реклама

Столичные реалии: генераторы, ясли с одного года и очереди

В Киеве вопрос детсадов стоит едва ли не острее всего. Из-за массовой внутренней миграции — в столицу переехало много семей из горячих точек — нагрузка на учреждения возросла, а условия диктует война. Директор одного из лицеев современного образования на левом берегу столицы Ирина Ярошенко говорит: сейчас работать труднее всего за все время.

Ирина Ярошенко, основательница и директор лицея в Киеве: «Сейчас родители колеблются, оставлять ли в школе ребенка дальше на первый класс и приводить меньшего, смогут ли они это финансово удержать. Мама говорит: „во-первых, будет больше времени на меня, во-вторых, я онлайн работаю“. У нас много родителей, которые на фронте, много переселенцев».

Из-за постоянных обесточиваний киевские садики превратились в «пункты несокрушимости» для самых маленьких. Чтобы обеспечить детей горячей пищей и теплом, заведения устанавливают генераторы, которые работают посменно.

В столице стоимость частного детсада в среднем составляет 11 000 гривен в месяц, не считая питания (еще около 250 грн в день) и кружков. Для многих семей это неподъемная сумма, поэтому новая программа «еСадок», предусматривающая 8 000 грн от общины.

Реклама

Виктория Ширшова, киевлянка, мать двоих детей: «Я понимаю, если совсем „глина“ — ребенок может пойти в государственный садик или школу. Базовое образование у него будет. Но сейчас мы платим за частный, потому что это удобно и ребенок на месте».

Спрос на ясли в Киеве также изменился: если раньше малышей отдавали ближе к трем годам, то теперь очереди выстраиваются с одного года и двух месяцев. Столичные мамы вынуждены выходить на работу раньше, чтобы выжить в условиях дорогой аренды и экономической нестабильности.

Опыт ЕС

25-летняя Виктория Журавель, которая воспитывает 5-летнюю Еву в Польше, рассказывает о стабильности за рубежом. Там она получает 800 злотых (около 8000 грн) ежемесячно на ребенка. Этого хватает на питание и кружки.

Виктория Журавель, украинка в Польше: «Как бы ни было хорошо за границей — ты не у себя дома. Второго своего ребенка я бы хотела родить в Украине — это точно! Новая стратегия выплат мотивирует возвращаться, теперь не так страшно осознавать, как жить с ребенком».

Реклама

Новые цифры: сколько теперь платит государство?

До 2026 года суммарная помощь составляла 41 280 грн (с выплатой по 860 грн в месяц). По новому закону, поддержка существенно возросла.

Новая схема выплат:

50 000 грн — единовременная выплата сразу после рождения ребенка.

7 000 грн — ежемесячно в течение первого года жизни малыша.

8 000 грн — ежемесячная поддержка на няню или ясли, если родители решат выйти из декрета после того, как ребенку исполнится год (выплачивается до 3-х лет включительно).

Виктория Ширшова, мама новорожденной Софии: «860 гривен — это было вообще ни о чем, даже памперсы не покрывало. Новая сумма — это уже ощутимая поддержка для семьи».

«еСадик» и «Пакет школьника»

Стратегия, разработанная командой экс-министра Оксаны Жолнович, предусматривает поддержку и старших детей. С 2028 года заработает программа «еСадок»: громады будут платить по 8 000 грн ежемесячно за частный детсад, если не смогут обеспечить место в государственном. А первоклассники уже получают «Пакет школьника» для подготовки к обучению.

Реклама

Демографическая устойчивость теперь официально признана вопросом национальной безопасности. Хотя выплаты зафиксированы в конкретных суммах, правительство обещает пересмотреть их через 2-3 года в соответствии с инфляцией.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 6 ФЕВРАЛЯ