Выплаты на ребенка 2026: как получить 50 тысяч одним платежом и что такое программа "Є-ясла"

В Украине изменили выплаты на детей / © unsplash.com

В 2026 году в Украине существенно возросла финансовая поддержка семей с детьми. Помощь при рождении теперь выплачивается одним платежом, появились выплаты для работающих родителей «Є-ясла» и дополнительные средства на уход за детьми до года. Однако переход полномочий от соцзащиты к Пенсионному фонду и технические сбои в «Дії» стали вызовом для тысяч мам.

Корреспондентка ТСН Елена Лоскун разбиралась в обновленных суммах и правилах оформления.

Сколько теперь платит государство?

В этом году произошло ключевое изменение: помощь при рождении ребенка стала «быстрее». Вместо растянутых на три года выплат, основную сумму можно получить сразу.

Актуальные суммы помощи в 2026 году:

Помощь при рождении: 50 000 грн (выплачивается одним платежом). Примечание: для тех, кто родил раньше, сохраняется старая норма — 10 320 грн единоразово + 860 грн/мес в течение 3 лет.

Помощь по уходу за ребенком до 1 года: 7 000 грн ежемесячно (новая статья помощи).

«Пакет малыша» (денежная компенсация): 7 689 грн на ребенка (целевые средства).

Выплаты многодетным семьям: 2 100 грн в месяц на каждого ребенка до 6 лет.

Программа «Є-ясла»: специальная помощь для родителей, которые выходят на работу до окончания декретного отпуска.

Почему возникают трудности с оформлением?

С 1 июля социальные выплаты перешли в ведение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Централизация системы позволяет обращаться за помощью в любом городе, независимо от прописки, что важно для переселенцев. Однако огромный наплыв заявок — более 110 тысяч только с начала 2026 года — вызвал очереди и технические ошибки.

Многодетная мама Ирина Андреева столкнулась с проблемой верификации документов:

Ирина Андреева, мама двойняшек: «Я пыталась предоставить штрихкод свидетельства о рождении через „Дію“, чтобы ПФУ получил информацию. Но когда нажимаю „подтвердить“ и ввожу код „Дія-підпис“ — система просто зависает. Из-за этого мои заявления на выплаты уже несколько раз не проходили верификацию».

Спецсчета в Ощадбанке и СМС-информирование

Часть выплат (в частности за «Пакет малыша») является целевой. Деньги должны поступать на специальные банковские счета, которые можно использовать только на нужды ребенка.

Заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко сообщила, что процедура открытия таких счетов упрощена. Теперь Пенсионный фонд сам обращается в Ощадбанк для их открытия.

Ирина Ковпашко, заместитель председателя правления ПФУ: «Ощадбанк уже открывает такие спецсчета. Люди получат СМС-сообщение о том, что средства поступили, и приглашение прийти в банк для получения карточки. Мы планируем, что массовые выплаты по этим направлениям начнутся самое позднее в следующем месяце».

Как подать заявление быстрее?

Специалисты советуют использовать портал или приложение «Дія» для услуги «еМалятко», где можно оформить базовую помощь при рождении и компенсацию за пакет малыша одним запросом. Если же возникают технические проблемы, необходимо обращаться в любой сервисный центр Пенсионного фонда лично.

Сейчас семье Ирины Андреевой, которая стала героиней нашего сюжета, все положенные выплаты уже назначены — ПФУ проверил данные и исправил ошибку верификации.

