Выплаты на ребенка по-новому: как получить 50 тысяч гривен и какие документы нужны

В Украине будут выплачивать за рождение ребенка 50 тыс. грн

В Украине с 1 января 2026 года существенно изменился размер и порядок выплат при рождении ребенка. Теперь родители получают всю сумму единовременно, однако эксперты уже предупреждают о возможных рисках и усилении контроля за использованием этих средств.

Об этом говорится в статье ТСН.ua.

Новые цифры: что изменилось?

До сих пор сумма помощи составляла 41 280 грн, которые "растягивали" на три года (10 320 грн сразу и по 860 грн ежемесячно). Теперь правила игры изменены:

Сумма: 50 000 грн.

Порядок выплаты: единовременно (вся сумма зачисляется на счет одним платежом).

На кого распространяется: на первого и каждого последующего ребенка.

Как оформить пособие: два пути

1. Онлайн через "Дію" (быстрее всего)

Подать заявление через приложение можно только в первые 30 дней после рождения малыша.

Что понадобится:

Номер медицинского заключения о рождении (выдает врач в роддоме).

Квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Реквизиты специального счета для соцвыплат в формате IBAN.

2.Офлайн (ПФУ, ЦНАП или почта) Обратиться лично можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Пакет документов:

Паспорт и идентификационный код.

Свидетельство о рождении ребенка.

Справка о регистрации (если у вас ID-карта).

Реквизиты банковского счета IBAN.

Подводные камни: мнение эксперта

Несмотря на положительные изменения, экономисты предостерегают: стабильность этих выплат напрямую зависит от помощи международных партнеров. Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что единовременное получение такой суммы требует более строгого контроля.

"Не будет денег от зарубежных партнеров - неясно, за счет чего государство выполнит обещания. Также есть вопрос о контроле. По моему мнению, должна быть техническая возможность блокировки подозрительных проплат, например, перечисление этих средств другим лицам, чтобы они использовались именно на нужды ребенка", - отмечает Пендзин.

