Выплаты на ребенка по-новому: как получить 50 тысяч гривен и какие документы нужны
С 1 января родители получают 50 тысяч грн за рождение ребенка одним платежом.
В Украине с 1 января 2026 года существенно изменился размер и порядок выплат при рождении ребенка. Теперь родители получают всю сумму единовременно, однако эксперты уже предупреждают о возможных рисках и усилении контроля за использованием этих средств.
Об этом говорится в статье ТСН.ua.
Новые цифры: что изменилось?
До сих пор сумма помощи составляла 41 280 грн, которые "растягивали" на три года (10 320 грн сразу и по 860 грн ежемесячно). Теперь правила игры изменены:
Сумма: 50 000 грн.
Порядок выплаты: единовременно (вся сумма зачисляется на счет одним платежом).
На кого распространяется: на первого и каждого последующего ребенка.
Как оформить пособие: два пути
1. Онлайн через "Дію" (быстрее всего)
Подать заявление через приложение можно только в первые 30 дней после рождения малыша.
Что понадобится:
Номер медицинского заключения о рождении (выдает врач в роддоме).
Квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Реквизиты специального счета для соцвыплат в формате IBAN.
2.Офлайн (ПФУ, ЦНАП или почта) Обратиться лично можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Пакет документов:
Паспорт и идентификационный код.
Свидетельство о рождении ребенка.
Справка о регистрации (если у вас ID-карта).
Реквизиты банковского счета IBAN.
Подводные камни: мнение эксперта
Несмотря на положительные изменения, экономисты предостерегают: стабильность этих выплат напрямую зависит от помощи международных партнеров. Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что единовременное получение такой суммы требует более строгого контроля.
"Не будет денег от зарубежных партнеров - неясно, за счет чего государство выполнит обещания. Также есть вопрос о контроле. По моему мнению, должна быть техническая возможность блокировки подозрительных проплат, например, перечисление этих средств другим лицам, чтобы они использовались именно на нужды ребенка", - отмечает Пендзин.
