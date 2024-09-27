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Выплаты раненым и семьям погибших на войне: все, что известно об изменениях

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Выплаты раненым и семьям погибших на войне: все, что известно об изменениях

Правительство упростило процедуру выплат семьям погибших или раненых во время войны

Раньше нужно было собрать большое количество документов, сейчас процедуру упростили.

На этой неделе правительство упростило процедуру выплат семьям погибших или раненых во время войны. Речь не о кадровых военных, а об участниках АТО, членах добровольческих формирований и партизанского движения. Деньги от государства они могли получить и раньше, впрочем процесс нередко затягивался на месяцы, а то и годы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Владимир Щербинин был участником общественного формирования "Бучанская стража". Оно устроило засаду колонне россиян. 28 гражданских с автоматами и одной "Иглой" обстреляли оккупантов, которые не ждали сопротивления от местных.

"И вот утром мы их встретили, дали им бой. Мы тогда сожгли две машины и где-то уничтожили где-то до 30 оккупантов", - говорит Владимир. 

Владимир / ©
Владимир

Полностью остановить колонну им не удалось. Но, Владимир говорит, свое дело они сделали. Эту колонну разбили частично, и она не пошла на Киев. В этих боях один из собратьев погиб. Еще четверо собратьев и сам Владимир получили ранения.

Владимир не был кадровым военным. Впрочем, для участников АТО, членов добровольческих формирований и партизанского движения или их семей предусмотрено несколько различных выплат:

  • в случае гибели – 2 миллиона 270 тысяч гривен.
  • в случае установления инвалидности I группы — 1 миллион 210 тысяч; в случае установления инвалидности II группы — около 908,4 тысячи гривен; в случае установления инвалидности III группы – около 757 тысяч грн.
Выплаты / ©
Выплаты

Правда, признают юристы, для получения средств нужно собрать огромное количество бумажек. И делать это должен сам пострадавший. Например, доказать, что он защищал свой населенный пункт и пострадал именно в боях.

Владимир на сбор документов потратил почти год. И сделать все необходимо смог только с помощью Минветеранов. В ведомстве признают - процесс действительно был длительным во времени и не всегда легким. Поэтому в правительстве решили несколько его упростить и несколько ускорить. Ранее заявление о получении выплат нужно было подавать в Межведомственную комиссию при Минветеранов. Теперь же - в Министерство напрямую.

"В случае, если, например, человек не подал какой-то документ, соответственно, наши специалисты выходят на коммуникацию, уточняют те или иные документы или обращаются в другие государственные органы, которые могут быть владельцами той или иной информации для того, чтобы упростить участие человека в бюрократической процедуре", - говорят в Минветеранов. 

Еще одним положительным нововведения юристы называют четкие временные рамки. Рассмотрение выплат, по сути, будут классифицировать как административную услугу. Поэтому с определенным временем рассмотрения.

"Решение комиссии принимается в местный срок. Затем в течение 10 дней решение доносится в соответствующие учреждения. А лицо о решении должны проинформировать в течение 3 дней", - отмечает эксперт. 

Также когда-то после подтверждения выплат - защитнику или его родным приходилось идти на прием еще раз и писать заявление, куда начислять выплаты. Теперь эти данные будут заполнять во время первого визита. 

Частично изменили и процедуру зачисления средств. Ранее из казначейства они шли на областные военные администрации. Оттуда на органы местной власти. И только после этого органы местной власти направляли средства на карточки.

Частично изменили и процедуру зачисления средств. / ©
Частично изменили и процедуру зачисления средств.

Теперь после принятия решения Министерство по делам ветеранов направляет непосредственно на карточный счет получателям.

Еще одно нововведение – цифровые заявления. После создания личного кабинета заявления в рассрочку можно будет подать через "Действие", что крайне важно для людей, которые в боях потеряли здоровье.

В то же время, сами ветераны, юристы и Министерство соглашаются — все проблемы, в том числе и со сбором документов, новое постановление не решает. Поэтому в будущем нужны и другие изменения, которые помогут тем, кто помогал защищать государство, ощутить уже его социальную защиту.

Упрощена процедура выплат семьям погибших и раненых

Упрощена процедура выплат семьям погибших и раненых

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