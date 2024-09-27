Выплаты раненым и семьям погибших на войне: все, что известно об изменениях

Раньше нужно было собрать большое количество документов, сейчас процедуру упростили.

На этой неделе правительство упростило процедуру выплат семьям погибших или раненых во время войны. Речь не о кадровых военных, а об участниках АТО, членах добровольческих формирований и партизанского движения. Деньги от государства они могли получить и раньше, впрочем процесс нередко затягивался на месяцы, а то и годы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владимир Щербинин был участником общественного формирования "Бучанская стража". Оно устроило засаду колонне россиян. 28 гражданских с автоматами и одной "Иглой" обстреляли оккупантов, которые не ждали сопротивления от местных.

"И вот утром мы их встретили, дали им бой. Мы тогда сожгли две машины и где-то уничтожили где-то до 30 оккупантов", - говорит Владимир.

Владимир

Полностью остановить колонну им не удалось. Но, Владимир говорит, свое дело они сделали. Эту колонну разбили частично, и она не пошла на Киев. В этих боях один из собратьев погиб. Еще четверо собратьев и сам Владимир получили ранения.

Владимир не был кадровым военным. Впрочем, для участников АТО, членов добровольческих формирований и партизанского движения или их семей предусмотрено несколько различных выплат:

в случае гибели – 2 миллиона 270 тысяч гривен.

в случае установления инвалидности I группы — 1 миллион 210 тысяч; в случае установления инвалидности II группы — около 908,4 тысячи гривен; в случае установления инвалидности III группы – около 757 тысяч грн.

Выплаты

Правда, признают юристы, для получения средств нужно собрать огромное количество бумажек. И делать это должен сам пострадавший. Например, доказать, что он защищал свой населенный пункт и пострадал именно в боях.

Владимир на сбор документов потратил почти год. И сделать все необходимо смог только с помощью Минветеранов. В ведомстве признают - процесс действительно был длительным во времени и не всегда легким. Поэтому в правительстве решили несколько его упростить и несколько ускорить. Ранее заявление о получении выплат нужно было подавать в Межведомственную комиссию при Минветеранов. Теперь же - в Министерство напрямую.

"В случае, если, например, человек не подал какой-то документ, соответственно, наши специалисты выходят на коммуникацию, уточняют те или иные документы или обращаются в другие государственные органы, которые могут быть владельцами той или иной информации для того, чтобы упростить участие человека в бюрократической процедуре", - говорят в Минветеранов.

Еще одним положительным нововведения юристы называют четкие временные рамки. Рассмотрение выплат, по сути, будут классифицировать как административную услугу. Поэтому с определенным временем рассмотрения.

"Решение комиссии принимается в местный срок. Затем в течение 10 дней решение доносится в соответствующие учреждения. А лицо о решении должны проинформировать в течение 3 дней", - отмечает эксперт.

Также когда-то после подтверждения выплат - защитнику или его родным приходилось идти на прием еще раз и писать заявление, куда начислять выплаты. Теперь эти данные будут заполнять во время первого визита.

Частично изменили и процедуру зачисления средств. Ранее из казначейства они шли на областные военные администрации. Оттуда на органы местной власти. И только после этого органы местной власти направляли средства на карточки.

Частично изменили и процедуру зачисления средств.

Теперь после принятия решения Министерство по делам ветеранов направляет непосредственно на карточный счет получателям.

Еще одно нововведение – цифровые заявления. После создания личного кабинета заявления в рассрочку можно будет подать через "Действие", что крайне важно для людей, которые в боях потеряли здоровье.

В то же время, сами ветераны, юристы и Министерство соглашаются — все проблемы, в том числе и со сбором документов, новое постановление не решает. Поэтому в будущем нужны и другие изменения, которые помогут тем, кто помогал защищать государство, ощутить уже его социальную защиту.

Упрощена процедура выплат семьям погибших и раненых

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