Выполнили завещание: с Дмитрием Павлычко попрощались в прикарпатском селе

В Прикарпатье простились с легендарным украинским поэтом Дмитрием Павлычко. Как он и завещал – похоронили в родном селе Стопчатов. Это место при жизни поэт называл своим духовным колодцем и старался чаще приезжать туда. В последний раз был — за год до полномасштабного вторжения, говорится в ТСН.

Сотни людей собрались во дворе у старого дома в Стопчатове, где 93 года назад в многодетной семье родился Дмитрий Павлычко. Отсюда хотел отправиться и в последний путь, 2 года назад написавший стихотворение.

«Поховайте мене на Ратунді, братове,

Щоб я чув, як літає гірський половик,

Як мій дух оживає від батьків моїх мови,

Мліє серце моє від гуцульських музик…”, — говорится в стихотворении.

Родное село Павлычко называл своим духовным колодцем. В родительский дом, пока разрешало здоровье, приезжал каждый год. Дом преимущественно стоял закрытым, и именно Дмитрий Васильевич вдыхал в него жизнь, потому что очень любил хозяйничать. В селе до сих пор вспоминают, как он праздновал здесь 80-летие. "Здесь столы, масса людей. У ворот играла живая гуцульская музыка. Один господин привел белого коня в подарок и он сел на этого белого коня – 80 лет! Я так думаю, что здесь будет музей. И он так планировал”, – говорит племянница Павлычко.

Шекспир, Бодлер, Данте и другие мировые поэты именно благодаря Павлычке-переводчику украинцы познакомились с мировой классикой. А самое главное – ревностный борец за Украину, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины. “Я не видел человека среди своих коллег, которые так требовали, стремились к провозглашению Акта независимости Украины, как Павлычко. Рассекретятся материалы по заседанию президиума ВР 19-20 августа, вы там увидите, что уже 20 августа он говорит, что мы должны прийти в ВР и провозгласить независимость Украины”, — говорит бывший депутат Иван Заец.

"Леонид Макарович считал, что сначала нужно принять постановление, а уже потом на основе постановления принимать декларацию. И тогда Павлычко стал над Кравчуком и говорит: я тебя задушу, встал на голосование. И Кравчук поставил на голосование и все было принято”, – вспоминает Николай Жулинский.

Похоронили Дмитрия Павлычко на сельском кладбище – рядом с могилами его родителей.

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