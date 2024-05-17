Выпускают ли студентов за границу: какие условия и список документов

При пересечении границы студенты должны будут предоставить электронный студенческий билет и определенный пакет документов.

В Украине студентов выпускают за границу, если они отправляются туда на учебу или стажировку. Однако сделать это не так просто, ведь правительство ввело ряд требований для таких студентов.

Кого из студентов выпускают за границу, какие правила и список документов читайте на ТСН.ua.

В мае 2024 года в Кабинете министров Украины разработали новые правила, по которым студенты имеют право выехать за границу на обучение.

Так, студенты высших учебных заведений могут выезжать за границу по программам академической мобильности в образовательные учреждения Европы или остального мира. Раньше это могли делать только девушки, а новые правила позволяют это и ребятам.

Выезд студентов за границу – какие условия

Чтобы выехать за границу, студенту нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком один семестр;

получать образование по дневной форме обучения;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Список документов для выезда студента за границу

Надо иметь электронный билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом на программу академической мобильности, военно-учетный документ от ТЦК, справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном ЗВО (в справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса), у студента не должно быть никаких плохих оценок и пересдачы экзаменов, документ, подтверждающий знание языка преподавания в иностранном ЗВО (какой именно это должен быть сертификат – не уточняется, но речь может идти о международных сертификатах: eilts – английский язык или TestDaF – немецкий).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Украинским студентам разрешат выезд за границу! Названы условия!

Напомним, с 18 мая изменятся правила выезда за границу. В пунктах пропуска пограничники будут проверять у некоторых категорий мужчин наличие военно-учетного документа.

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