Выпускник школы зарегистрировал петицию об отмене ГИА: почему появилась инициатива и что на это говорят в МОН

Выпускник школы зарегистрировал петицию об отмене ГИА: почему появилась инициатива и что на это говорят в МОН

Два года подряд ученики 4, 9 и 11 класса ГИА не составляли.

На сайте президента зарегистрировали петицию об отмене обязательной ГИА в 2022 году. Менее чем через две недели она набрала почти 27 тысяч голосов. Ее автор – это ученик 11 класса Петр Пацалюк. Он отмечает, что из-за дистанционного обучения ученики не смогут качественно подготовиться к экзамену. Именно поэтому аттестацию следовало бы отменить, как это было сделано в двух прошлых учебных годах.

Что говорят о петиции в МОН, и действительно ли потенциальная отмена ГИА на что-то влияет, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Электронная петиция об отмене обязательной государственной итоговой аттестации для учащихся 4, 9 и 11 классов набрала около 27 тысяч подписей. Ее автором стал одиннадцатиклассник Петр Пацалюк. Он убежден, что на онлайн-обучении недостаточно времени для качественной подготовки.

Государственная итоговая аттестация – это проверка качества знаний учащихся. Но для дочери Светланы от этого экзамена зависит и то, поступит ли она в колледж: "Моя дочь совершенно не готова к ГИА морально. Конечно, она не имеет тех знаний. Как ни крути, а наша дистанционная форма обучения совершенно несовершенна, много происходит пробелов ".

Встревоженных как Светлана почти 27 тысяч. Ее автор Павел Пацалюк не думал, что петиция наделает столько шума. В эфире шоу "Твой день" он объяснил: по его мнению, большинство учеников нуждаются в качественной подготовке именно в условиях очного обучения, когда учителя можно "увидеть".

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Зато соучредительница общественного объединения "Смарт образование" и эксраденица министров образования и науки Иванна Коберник объясняет, отменять ГИА не стоит, потому что это настоящая подсказка для учителей и родителей, в чем именно может быть пробел в знаниях. "Это, по сути, обычно работа. Контрольная работа, которая составляется учителями школы и проверяется учителями школы", — говорит она.

В 11 классе государственная итоговая аттестация – это стандартизированный общенациональный тест, который после сдачи можно проанализировать и понять, на каком уровне конкретный ребенок в среднем по стране. Это важно для образования.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также призвал народных депутатов и МОН тщательно взвесить все "за" и "против" — и не отменять государственную итоговую аттестацию в 2022 году: "Мы не знаем, сколько продлится пандемия. Если ежегодно отменять ГНА для одиннадцатиклассников, даже если они составляют ГИА в базовой школе, это не позволит объективно оценивать полученные знания и понимать масштаб образовательных потерь. Но информация об уровне знаний украинских школьников нужна уже здесь и сейчас. Именно эту информацию предоставляет ГИА".

Представитель МОН Олег Ересько отмечает: в этом году большинство учится очно. Поэтому проблем в подготовке не видит. Однако на перспективу все-таки поддерживает автономию. "МОН скорее хотел бы присоединиться к идее, чтобы разрешить соискателям образования, учебным заведениям самостоятельно определяться в этом вопросе", — говорит генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Олег Ересько.

Чем завершится история этой петиции, будет решено в ближайшее время на заседании профильного комитета Верховной Рады Украины.