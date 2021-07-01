Выпускники уже могут регистрироваться для подачи заявлений в вузы

Выпускники уже могут регистрироваться для подачи заявлений в вузы

Разработчики советуют перед началом внимательно ознакомиться с инструкцию.

Вступительная кампания стартует в Украине. С сегодняшнего дня уже можно регистрировать электронные кабинеты абитуриентов. Это нужно, чтобы потом подать заявления в вузы в электронной форме.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

В этом году на бюджет можно будет подать не более пяти заявлений, а на контракт — до тридцати.

Зарегистрировать электронный кабинет абитуриента можно только на одном ресурсе — сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Абитуриентов просят не спешить, потому что на регистрацию кабинета у поступающего есть целых две недели.

Разработчики советуют перед началом внимательно ознакомиться с инструкцию. Ведь нельзя указывать электронную почту, которая запрещена в Украине и подгрузить следует свое качественное фото, как для документов.

Именно с этим в предыдущие годы у абитуриентов возникало больше всего проблемы. «Самое распространенное — это некачественное фото. Как правило некоторые поступающие загружают селфи, фото своих домашних любимцев. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией. Скачать соответствующего формата и размера фото для документов. К тому же этот файл будет в дальнейшем использовано для студенческого билета», — объясняют в реестре.

Новости Украины: с 1 июля стартует вступительная кампания

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