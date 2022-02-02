Выпустил в голову автоматную очередь: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской области

До ротации парень не дожил всего несколько дней.

В Днепропетровской области продолжает всплывать шокирующая информация о гибели солдат Национальной гвардии Украины. Недавно ТСН.ua писал как минимум о двух подобных инцидентах, которые имели место в части “днепровского стрелка”. Очередной трагический эпизод произошел 31 июля 2021 года с жителем Кривого Рога. Военнослужащий части 3011 совершил самоубийство вскоре после того, как обмолвился отцу о сложностях в армии.

ТСН.ua пообщался с родственником погибшего воина, который пролил свет на трагические события того дня.

Подписал контракт

20-летний Анатолий Козуля пошел на срочную службу в конце октября 2020 года. Спустя несколько месяцев перевелся на контракт. В воинской части, которая базируется в его родном Кривом Роге, он прослужил немногим больше полугода, когда его отправили в населенный пункт Благодатное Волновахского района Донецкой области. Там солдат охранял контрольно-наблюдательный пункт Батальонной тактической группы.

До армии парень учился в криворожском Ингулецком колледже. Защитил диплом, после чего отправился служить. Дома его остались ждать родители.

Несколько раз выстрелил в голову

О том, что военнослужащий совершил самоубийство, отца оповестили 31 июля. Произошло это, когда солдат находился в наряде. По официальным данным, он совершил выстрел в голову.

“Он получил сквозное огнестрельное пулевое ранение головы. Так написано в заключении. Это даже страшно читать. Выстрел совершил из автомата АК-47. Выпустил очередь из трех патронов”, — рассказал ТСН.ua отец погибшего солдата Владислав Козуля.

При этом мотива в совершении самоубийства у парня, по словам его отца, не было. Он занимался спортом, не имел вредных привычек, девушки у него не было, что исключает какие-либо любовные страдания. К тому же молодой человек хотел быть военнослужащим. Со стороны руководства части на солдата нареканий не было.

“Говорили, что он мечта любого командира. Зачем он тогда это сделал? Непонятно. Мы не верим в то, что он мог пойти на крайние меры, он только собирался отправиться в отпуск — до ротации оставалось несколько дней. Нам все еще не вернули его мобильный телефон. Говорят, что отдадут, когда закончится следствие. При этом следователь, который занимался этим делом, уволился”, — подчеркнул Владислав.

Мужчина также добавил, что трагедия случилась непосредственно после того, как они поговорили по телефону и в разговоре косвенно затронули воинскую часть.

“28 июля мы с ним созванивались. Он говорил, что здесь происходит какая-то х***я. Но никакой конкретики не высказал. Я ему сказал, что если захочет рассказать, сможет это сделать дома, а если не захочет — то и не нужно. После этого 29-го и 30-го числа на связь он уже не выходил. Мои сообщения в мессенджере читал, но не отвечал на них. А 31-го июля мне позвонили и сказали, что он застрелился”, — отметил Владислав Козуля.

Прощание с солдатом

Пролить свет на то, что с Анатолием происходило на службе, могли бы его сослуживцы, однако, говорит отец парня, выйти с ними на связь не получается. Приятели избегают общения на эту тему.

“У него там было два друга, с которыми мы раньше общались. Они к нам даже приезжали. Но когда произошла эта беда, на звонки и сообщения они отвечать перестали. На его похороны дали автобус из части. Те солдаты и командир, которые приехали на прощание, были в “гражданке”. Такое чувство, будто боялись надеть форму”, — добавил отец погибшего военнослужащего.

Что говорит правозащитник

Адвокат семьи Сергей Дорош, который выясняет обстоятельства смерти Анатолия, не подтверждает возможные неуставные взаимоотношения между солдатами. При этом он не верит, что парень мог совершить самоубийство — на это не было никаких оснований.

“В официальных документах везде написано, что он совершил самоубийство. Но смысла лишать себя жизни у него не было. Отец купил ему квартиру, у него было обеспеченное светлое будущее. Служебная, медицинская и психологическая характеристики были положительные. Следователь, который вел это дело, уволился. Он подал документы, чтобы провести посмертную психиатрическую экспертизу. Но ее все еще не провели и когда она состоится — неизвестно”, — рассказал ТСН.ua адвокат семьи Сергей Дорош.

Нового следователя назначили только сейчас. По словам адвоката, она еще помочь ничем не может, поскольку не успела ознакомиться с делом.

“Мы будем ехать в Волноваху. Передадим следователю документы, полученные из части. Я бросать это дело не собираюсь”, — заключил Сергей Дорош.

Другие эпизоды

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие загадочно погибали на границе с Румынией. Застрелились там, по меньшей мере, три человека. Еще один получил огнестрельные ранения и попал в больницу.

Загадочно погибли несколько военнослужащих и в части 3021 в Днепре. Там военнослужащие якобы становились жертвами "травли" и "дедовщины".

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