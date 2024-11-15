Вырабатываешь электричество и худеешь: украинский изобретатель смастерил уникальный тренажер

Украинцы в преддверии зимы уже традиционно готовятся к возможным затяжным отключениям света. И делятся друг с другом своим опытом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Велогенератор — изобретение Александра Клименко

В свои почти 80 лет Александр Клименко что есть силы давит на педали. Автономным мужчина стал благодаря велогенератору собственного сборника. Принцип его работы прост: сжигаешь калории – зажигаешь свет. 15 минут физкультуры и 4-5 часов здание гарантировано с током.

Украинец показал, как работает его изобретение

Обошелся чудо-устройство изобретателю почти в три с половиной тысячи гривен. Преимущества энергоэффективной физкультуры уже ощутила и жена Лидия. Потому что пока ее знакомые во время предыдущих обесточений сидели без света – она была словно у бога за пазухой. Тем более, у него на частном дворе есть еще и солнечные панели и ветряная мельница.

Генератор в Киеве

В Киеве дома почти все работает от электричества. Но обесточений здесь не боятся, потому что имеют генератор мощностью 35 киловатт. Председатель правления ОСМД Елена Руденко говорит: вот – главный спаситель жителей на время обесточений.

Многоэтажка в Киеве

"Сам генератор стоит около 600 тыс. грн, плюс подключение. Где-то я думаю миллион-миллион сто гривен. Как только выключают свет, мы сразу его включаем, используем где-то 4-5 часов, затем если нет света отключаем на час и снова включаем", – говорит председатель правления ОСМД Елена Руденко



В темное время генератор обеспечивает работу насосов воды, отопления и пожарной безопасности. И даже лифтов. Установили прибор резервного питания еще в 2022. Кое-кто деньги – сдаст до сих пор. Тем, кто сразу сдал даже больше, взносы перечислили на другие оплаты по дому. Единственный минус – генератор очень гудит. И ночью его не включают. Поэтому в ОСМД уже готовят "план Б"



"Мы занимаемся сейчас другим проектом, чтобы у нас было еще и ночью отопление и свет, но это уже вторая история", – говорят в Киеве.

Елена Руденко

Пережить блекауты помогут туристические навыки

В доме Валерии Сиваковой на генератор еще не собрали. Но она – туристка с многолетним стажем. И точно знает, как не замерзнуть, даже если отопление вдруг исчезнет. Прежде всего женщина – советует приобрести тапочки с утеплителем. И качественное термобелье, которое будет хорошо сохранять тепло. В коридоре – Валерия ночует во время российских атак. И в таком кружке, говорит, ей будет тепло даже с холодными батареями. Кстати, накопители и прочие гаджеты женщина всегда держит полностью заряженными.

Валерия Сивакова

Не останется Валерия и без горячего. У нее есть термос и встроенная система с горелкой. Потому что плита электрическая и при обесточивании – не понадобится. Всегда под рукой держит Валерия и сухие обеды.

Эконом-вариант утепления

У Натальи Сергеевны – газовая плита и отопление, не подвязанное под электричество. Однако нюансы все же есть.

"Когда "Шахеды" эти летают, я в коридоре сплю, а по полу тут вот гоняет ветер", — говорит Наталья Коржова.



В своих бедах 69-летняя женщина обвиняет старый балкон. Окно из комнаты и двери — металлопластиковые, ставили их еще при уже умершем мужчине. Заменить не может, потому что живет сама, еще и инвалид 2-й группы. А пенсия – маленькая.

Единственный выход для нее — утепление старыми дедовскими методами: поролоном и скотчем. Но женщине тяжело ходить. Так что помогают благотворители. А чтобы не сидеть во мраке – женщина еще со времен прошлых обесточений запаслась фонариками и свечами.

Но, несмотря на тщательную подготовку к возможным отключениям — все эти люди большие надежды возлагают прежде всего — на военных и энергетиков. Надеются, даже если россияне прибегнут к массовым обстрелам – критическая инфраструктура выстоит. И третью зиму полномасштабного вторжения – мы отбудем все же со светом.

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