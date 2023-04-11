Выращивал коноплю, чтобы не страдать от боли: суд на Киевщине освободил мужчину даже от самого мягкого наказания (фото)

Суд над Виктором длился почти три года, медицинский каннабис в Украине до сих пор не легализовали.

Виктор Ручко – 45-летний житель Ирпеня. Он страдает врожденной неизлечимой болезнью поликистоз почек. Облегчить сильную боль мужчине помогает конопля. Он выращивал ее в теплице во дворе своего дома, пока однажды полицейские не пришли с обыском. Почти три года суд рассматривал дело Виктора и в конце марта 2023-го признал его виновным. В то же время освободил мужчину даже от самого мягкого наказания.

Виктор Ручко рассказал свою историю ТСН.ua, а его адвокат Александр Куликов поделился деталями дела. Они недовольны решением суда и готовят апелляцию — хотят оправдательный приговор.

Виктор родился и вырос в Донецке, выучился на экономиста и имел свой бизнес — продавал сельхозтехнику. В 2014 году, когда началась война, мужчине пришлось уехать из родного города. Он купил дом под Киевом и поселился там с семьей.

Из-за болезни Виктор с детства страдал высоким артериальным давлением, которое вызвало сильные головные боли. О лечебных свойствах конопли узнал случайно в студенческие годы.

Виктор Ручко у теплицы у себя во дворе/Фото: Решетки

"Тогда не было нормального лекарства от постоянной головной боли. Где-то на первом курсе мой товарищ привез коноплю. Мы вместе ее курили и я заметил, что боль исчезает на длительное время, давление нормализуется. Взял у него семена, чтобы выращивать у родителей на даче. Я не занимался продажей, ничем таким. Всю жизнь конопля мне помогают бороться с моей болезнью. Ну как бороться — это неизлечимое заболевание. Облегчают страдания. Кроме головной боли, с годами началась очень сильная боль в самых почках. Нужно было принимать мощные опиоиды, вредные лекарственные обезболивающие. От них и зависимость, и печень отваливается, куча побочных эффектов".

Переехав в Ирпень, Виктор мучился от боли, и тоже начал выращивать коноплю в теплице у себя во дворе. Для этого он поехал в Чехию, где каннабис легализован, и купил семена медицинской конопли. Это специальный сорт растения с низким содержанием тетрагидрокабинола – основного психоактивного вещества конопли.

Теплица, где Виктор выращивал коноплю/Фото: "Бабель", 2020 год

"Я знал, что люди заметят, поэтому начал выращивать медицинские сорта, чтобы не было проблем с законом. Но проблемы все равно возникли, потому что у нас закон не различает медицинской и немедицинской конопли. С обыском пришли внезапно в шесть утра. Разбудили, повалили на пол, поломали калитку, будто берут какого-то наркобарона — улицу перекрыли. Мне показалось, что вся полиция Ирпеня съехалась меня принимать. Это меня задело и я пошел на принцип. Чтобы доказать, что я имею право лечиться тем, что для меня доступно, и тем, что эффективно".

Во время обыска у Виктора во дворе изъяли 27 кустов конопли. Через три месяца следователь приехал к мужчине и предложил сделку: признать вину и получить минимальное наказание. Однако он отказался, потому что хотел бороться за легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Двор Виктора Ручко в Ирпене/Фото: "Бабель", 2020 год

Защищать Виктора бесплатно взялся адвокат Александр Куликов. Рассмотрение дела затянулось на годы, за это время Виктору удалили почки – теперь он стоит в очереди на трансплантацию. За два дня до полномасштабного вторжения России обвинение запросило для Виктора шесть месяцев ареста. Ирпенский городской суд должен был вынести приговор 25 февраля 2023, однако началась большая война. Мужчине пришлось уезжать из дома из-за российской агрессии уже во второй раз.

"Мы с семьей 11 дней просидели в подвале под бомбежками. Топили там буржуйку. Думали, что наши сразу отбросят их. Ждали, что все это прекратиться. А когда начали бомбить наш поселок (Романовка, входящая в состав Ирпеня — ред.) нам пришлось уехать и больше 40 дней бродить по друзьям. Семья поехала на западную Украину, я у друга жил на Троещине. Половину нашего поселка разбомбили. Мой дом пострадал. Даже забора нет, не то что теплиц. Их разворотило от взрывов. Повыбивало окна, сорвало кусок крыши".

Дом Виктора в Ирпене пострадал из-за российских обстрелов/Фото: Решетки

Суд назначил самое мягкое наказание из всех возможных

После деоккупации Киевщины суд возобновил свою работу, слушания дела Виктора возобновились. 30 марта суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 1700 гривен. В то же время освободил его от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

Адвокат Александр Куликов говорит, что дело Виктора уникально, ведь суд назначил самое мягкое наказание из всех возможных при условии, что вина не признается.

Виктор Ручко в зале суда/Фото: Решетки

"На нас смотрели сначала с удивлением. Потому что мы пришли и сказали, что да, он действительно это делал, объективные действия были, но мы это не считаем преступлением. Приблизительно такая казуистика. Я не могу сказать, что я полностью недоволен приговором. Потому что он меня все-таки несколько удивил. Это лучший из возможных обвинительных приговоров. И суд вообще, такое впечатление, что произвел все возможные "реверансы" для Виктора процессуально, однако не сделал главного — не признал его невиновным. Я все равно довольно положительно оцениваю работу суда, поскольку они вписали нужные вещи в само решение. А признать это деяние малозначительным – это этакая маленькая революция”.

Адвокат Александр Куликов и Виктор Ручко/Фото: Решетки

Адвокат Виктора в суде настаивал, что мужчина вынужденно выращивал коноплю, ведь препараты, доступные в аптеках, ему вредят. Для того чтобы подтвердить свои слова, он сделал своеобразную аналитику имеющихся на рынке обезболивающих и их побочных эффектов. Также защита пригласила в суд нейрофизиолога Дмитрия Исаева, работавшего за границей и изучавшего влияние каннабиса на организм. Эксперт подтвердил, что это единственное обезболивающее, которое подходит Виктору.

Виктор Ручко возле здания суда в Ирпене/Фото: Решетки

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, что медицинский каннабис не легализован в Украине, однако сделать это пытаются много лет. В июне 2022-го в парламент был внесен законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Его поддержал Кабинет министров, а в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых: ПТСР, полученных в результате военных действий.

"Этот законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", — отметили в Минздраве.

Дикорастущая конопля на улице, где живет Виктор/Фото: "Бабель"

Впрочем, есть организации и эксперты, которые считают такие ожидания правительства преувеличены и выступают против распространения недостоверной информации по законопроекту №7457 и его правовым последствиям, в случае принятия его текущей редакции.

"Ни в случае Виктора, ни в случае других пациентов эта законодательная инициатива проблемы не решает", — подчеркнул ТСН.ua активист движения за легализацию "Марш Свободы" Тарас Ратушный.

Активисты требуют изменить статус каннабиса и его производных в перечне наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров: из особо опасных веществ, запрещенных к обращению – на вещества, ограниченное обращение которых допускается для медицинского использования.

В феврале 2023 года законопроект №7457 снова рассмотрел и поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. К нему были подготовлены и согласованы некоторые правки.

По состоянию на сейчас каннабис полностью или частично легализован в более чем 40 странах мира, пишет Canna Reporter. Около 30 государств узаконили исключительно медицинскую марихуану, в том числе Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, а также африканские Малави, Лесото, Марокко, Зимбабве и Руанда.

Пока путь к медицинской легализации в Украине затянулся на многие годы, миллионы пациентов, такие как Виктор из Ирпеня, не имеют возможности законно облегчить тяжелые симптомы препаратами на основе каннабиса.

Сколько можно заработать на выращивании каннабиса: В Украине хотят легализовать коноплю

Читайте также: