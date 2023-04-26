Вырезали опухоль из мозга, пока мальчик с ними разговаривал: подробности уникальной операции во Львове

Поскольку опухоль доброкачественная, в дополнительном лечении парень не нуждается, а эпилептические приступы его больше не беспокоят.

Впервые в украинской медицине ребенку провели операцию на мозге с пробуждением — когда пациента выводят из наркоза во время хирургического вмешательства и общаются с ним, чтобы контролировать и не повредить важные участки мозга. Операцию провели медики Львовской больницы Святого Николая, говорится в ТСН.

15-летний пациент половину своей жизни страдал эпилептическими приступами, которые провоцировала опухоль. Поэтому ребенку взялись проводить операцию и прямо во время нее разговаривали с ним. Такую операцию в Украине выполняют впервые.

У Максима опухоль, давила на мозг и именно на тот участок, отвечающий за подвижность правой части тела и речь. Чтобы не повредить ее, пациент должен быть в сознании. "Удалось пациента разбудить, услышать, что нам позволило найти центр речи, собственно одна из частей центра был очень близко расположен к опухоли, фактически у нас оставался коридор пол сантиметра на пол сантиметра, через который мы и удалили опухоль", — рассказывают медики.

Также читайте У самой старшей матери Украины забрали дочь после мольбы ребенка спасти ее от издевательств

С опухолью, провоцировавшей приступы даже из-за смены эмоций, мальчик жил 8 лет. Но болезнь прогрессировала и сковывала его в желаниях и возможностях, а еще ухудшилась память и даже общение давалось тяжело. Так что мама Максима решилась на операцию. Чтобы он жил полноценной жизнью, чтобы он мог записаться на кружки. Хочет на танце, баскетбол, волейбол, на велосипеде, чтобы катался, он когда-то очень любил”, — говорит женщина.

Операция длилась семь часов и прошла успешно. Максим сразу стал лучше разговаривать, говорят врачи. Еще одна хорошая новость – анализы демонстрируют, опухоль удалили полностью. "Второе, это то, что пришло гистологическое исследование, которое говорит, что это доброкачественная опухоль", — добавляют медики.

"Просто не знаю, словами не выразить. Я думаю, я сильно поменяюсь и физически, и морально”, — утверждает Максим.

Поскольку опухоль доброкачественная, в дополнительном лечении парень не нуждается, а эпилептические приступы его больше не беспокоят.

Читайте также:

Херсонцы взялись "вытолкать" Россию из ООН, потому что возможность вето и превратила в право убивать украинцев

Военные отражают позиции врагов на Бахмутском направлении и заставляют его уничтожить

На окраине Донецка россияне подтянули резервы: морпехи на САУ "Гвоздика" громко сдерживают штурмы