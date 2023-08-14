Воронка вместо дома, есть погибшие: какая ситуация после ночных попаданий на Запорожье

Врачи борются за жизнь 64-летней женщины.

Этой ночью 12 августа вражеская армия РФ тремя ракетами С-300 устроила по селу Степное в Запорожье. В результате удара два дома разрушены до основания, еще в нескольких вынесло стекла и сорвало крыши.

Больше о ночных атаках узнавала корреспондентка ТСН Кира Овес.

Вместо дома на месте огромная воронка. Во время вражеской атаки внутри спали супруги. Муж погиб, его жена в больнице – она выжила чудом.

"Громко было очень. У нас, конечно, были прилеты раньше, но не такие", — рассказывает жительница Степного.

В настоящее время 64-летняя женщина в больнице. Ранения у нее очень серьезные, за ее жизнь борются врачи.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко сообщил, что сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по Запорожью 14 августа

Еще одна погибшая – 70-летняя женщина, проживавшая на соседней улице.

Мария живет рядом. При попадании ее спасла быстрая реакция, она успела скрыться от обломков.

Также читайте Самолет с главой МИД Германии Бербок совершил аварийное приземление

"Я проснулась, как уже на меня стекло летело. Я очень сильно испугалась", – вспоминает она.

Женщина добавляет, что в результате вражеской атаки у нее повреждены окна и крыша.

Россияне ударили по Запорожью 14 августа

На месте до сих пор работают коммунальные службы. В областной военной администрации обещают выплаты жителям изуродованных домов.

"Как из областного бюджета, так из областного материального резерва будет оказываться всяческая помощь пострадавшим", — заверил глава Запорожской ОВА.



В настоящее время дома обследует комиссия, устанавливающая объем разрушений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вместо дома огромная воронка! Ракеты в Запорожье! Вживую из эпицентра попадания

Отметим, что во вражеский огонь попали 24 населенных пункта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

Читайте также: