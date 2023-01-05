Воронка во дворе и продырявленный дом: показали последствия атаки РФ по пожарной части в Херсоне (видео)

В результате обстрела здание спасателей частично разрушено, а также повреждена спецтехника.

В четверг, 5 января, российские оккупанты обстреляли жилой район Херсона. Снаряд попал в пожарную часть ГСЧС, здание частично разрушено. Также вражеский снаряд попал в здание, погиб 20-летний парень.

Видео с места происшествия корреспондента ТСН.ua.

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Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате удара здание получило повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

"При обстреле один из снарядов попал в пожарную часть, в результате чего здание частично разрушено, а также повреждена спецтехника. Они продолжают методично наносить удары по инфраструктурным объектам Херсона. Также рядом снаряд попал в частный дом — погиб парень, который был во дворе офиса", — рассказал для ТСН.ua пресс-офицер тактической группы "Гром" (Херсон) Дмитрий Плетенчук.

На кадрах видны последствия террористических обстрелов: поврежденые здания, спецавтомобили спасателей, выбитые окна, продырявленые стены помещений и воронки от российских снарядов.

Напомним, днем 5 января оккупационные войска обстреляли пожарную часть ГСЧС в Херсоне. В результате удара здание потерпело разрушения, вокруг много разбросанного кирпича и выбитых оконных стекол.

Кроме того, россияне 5 января обстреляли центральную часть Херсона. Враг попал в дом, в результате ранений погиб 18-летний парень.

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