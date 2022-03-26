Вырвались из ада: как переселенцы убегали из украинских городов, которые обстреливали оккупанты

Вырвались из ада: как переселенцы убегали из украинских городов, которые обстреливали оккупанты

Люди получили помощь и поддержку.

Семьи спасателей из Донетчины после месяца жизни под бомбами наконец-то добрались до Закарпатья. Из-за боевых действий поезд ехал более суток. Истощенным людям все это время пришлось спать буквально стоя, потому что места для всех не хватало. На ужгородском вокзале их встретили, накормили и уже оттуда отправили на поселение в соседнюю Венгрию.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Дорога была очень тяжелая, потому что очень много раз останавливались из-за боевых действий", — говорит Виктория Шпак — переселенка из Краматорска.

"Сидела всю ночь. Я после операции сидела, мне тяжело… уже утром нашли место, немного отдохнула, а дочь спала на полу”,- поделилась Татьяна Арапетян, переселенка из г. Днепр.

Анжеле с сыном Глебом удалось выбраться из Мариуполя. Из-за непрерывных бомбардировок россиян месяц сидели в холодном подвале, последние дни почти без еды и воды. Чтобы не умереть от голода, охваченный огнем город решились покидать пешком. С огромным риском для жизни – скрываясь от обстрелов оккупантов, прошли более 20 километров.

“Нам очень повезло, потому что нас подхватили люди. И когда добрались до Бердянска, то нас колоннами вывезли в Запорожье”, — рассказала Анжела Глядя, переселенка из г. Мариуполь.

Трудную дорогу преодолевали с котом Лордом. Признаются, несли его из последних сил, потому что оставить умирать не могли.

Первое, что ждет измученных переселенцев на вокзале – горячий обед с десертом.

"У нас есть йогурты, есть профитроли, печенье… есть боксы, которые мы даем деткам с собой", — отметила Елена Троценко, волонтер.

А дальше – эвакуационный автобус забирает их в венгерский город Мерч.

“Территориальная община их принимает в новом здании, которое было построено для пожилых людей, но так и не функционировало. Там все условия для проживания”, — сказал Виктор Никита – глава Закарпатской ОВА.

Семьи коллег с востока в Венгрию везут закарпатские спасатели. Говорят, сейчас это меньше, чем они должны помочь.

“У нас с начала войны – более двадцати работников нашей службы уже погибло. В Киевской области выехали тушить свалку, а там была противотанковая мина. Взорвался автомобиль”, — сказал Роман Гудак – начальник управления ГСЧС в Закарпатье.

Женщин с детьми, которые не хотят за границу, на вокзале встречает 87-летняя Анна.

“Я любезно прошу ко мне. Кто хочет приезжать бесплатно? Даю все условия. Все, что хотите, все есть”, — приглашает Анна.

Она не по рассказам знает, что такое война. Пережила Вторую мировую: “У меня череп треснувший. Меня избили и бросили в крапиву и сказали, что я мертва. А потом за мной пришли, увидели, что не надо прятать и отвезли в больницу. И я жива, и бегаю до сих пор".

“Волнуешься в первую очередь за ребенка. У нее жизнь только начинается. Она ничего еще не видела и я хочу, чтобы ее жизнь продолжалась и дальше”, — поделилась Елена Панченко, переселенка из г. Краматорск.

В венгерском консульстве говорят: сделают все, чтобы маленькие украинцы и их мамы забыли об ужасах войны.

“Обеспечим их жильем и питанием, мы обеспечим максимальный комфорт для людей. С ними будет работать психолог. Мы также организуем для них досуг, развлекательные программы", – заверил Ласло Кути, консул Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

С начала войны убежищ в этой стране получили почти 250 тысяч украинцев.