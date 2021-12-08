Вырвало колеса: под Тернополем столкнулись рейсовый микроавтобус и автомобиль, 9 пострадавших (фото)

Вырвало колеса: под Тернополем столкнулись рейсовый микроавтобус и автомобиль, 9 пострадавших (фото)

ДТП произошло на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.

На трассе под Тернополем в среду 8 декабря столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat. В ДТП пострадали 9 человек.

Об этом 8 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

От удара у рейсового микроавтобуса оторвало колеса. Автомобиль Volkswagen влетел в кювет.

По предварительной информации, погибших в ДТП нет. Пострадали девять человек, среди которых водитель маршрутки. Все они получили травмы и ушибы различной степени тяжести.

На трассе под Тернополем столкнулись маршрутка и легковушка | Новости Украины

В Нацполиции Тернопольской области уточнили, что ДТП произошло около 17:00 вблизи села Лозовая Тернопольского района, на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. В аварию попал микроавтобус "Тернополь-Кременец".

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 286 УК Украины", — сообщили в полиции Тернопольской области.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

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