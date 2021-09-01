Вырванные с корнем деревья, переломаные пополам электростолбы: непогода наделала беды в Киевской области

Все спасают то, что уцелело.
Вырванные с корнем деревья, переломаные пополам электростолбы: непогода наделала беды и Киевской области. Селом Петровцы прошел ураган: при движении он все выкорчевал и принес крыши. Тропы к своим дворов крестьяне стали расчищали еще с ночи. На рассвете все спешили навести хоть какой порядок вокруг. Ведь света в селе нет и когда будет — неизвестно, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 31 августа.
Пути покрытые поваленными деревьями и заваленными столбами. Непогода в село наведалась вчера вечером. Хлестало недолго, но прийти в селе не могут до сих пор.
Все спасают то, что уцелело. Староста сейчас объезжает село и фиксирует убытки.
Пока не считали свои убытки и вот парни — они лазают по деревьям, чтобы как можно быстрее вернуть в село интернет. Ветви распиливают, провода распутывают. Процесс продолжается медленно.
Люди своими силами распилили деревья, чтобы расчистить пути. Теперь уже работа за электриками. Им надо поднимать поваленные опоры, натянуть провода, чтобы в селе наконец появился свет. Но когда это случится, электричества спрогнозировать не могут.
К вечеру в селе свет так и не появилось. Староста села, оценив повреждения, прогнозирует, что столбы чинить еще до конца недели.
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