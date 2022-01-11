Вырывали волосы и разбили телефон: в Ровенской области врач и ее мать покусали и избили женщину

Вырывали волосы и разбили телефон: в Ровенской области врач и ее мать покусали и избили женщину

Женщин оштрафовали на 850 гривен.

В селе Сопачев Владимирецкого района Ровенской области врач и ее мать избили женщину, которая сидела в автомобиле.

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Об этом идет речь в приговоре Кузнецовского городского суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, врач-хирург, работающая КНП "Владимирецкая многопрофильная больница", и ее мать возле магазина в селе Сопачев Ровенской области избили сидевшую в автомобиле женщину.

Потерпевшая рассказала, что она приехала на авто с мужчиной в магазин. Она осталась сидеть в салоне. Тогда к ней подбежала сначала медик, а потом ее мать. Подозреваемые били женщину кулаком, вырывали волосы, кусали и якобы намеренно разбили ее iPhone. Женщину спас мужчина, вернувшийся из магазина. После избиения потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали легкие телесные повреждения.

Подозреваемые отказались свидетельствовать в суде. Также неизвестна причина нападения на женщину.

Потерпевшая требовала взыскать с нападающих 1504 грн. за лечение, свыше 12 тыс. грн. за поломанный телефон и 80 тыс. грн. морального ущерба.

Суд признал женщин виновными по ч.2 ст.125 УК Украины. Они должны заплатить по 850 грн штрафа. Также женщины должны заплатить потерпевшей 1504 грн. материальной и 5 тыс. грн. моральной компенсации.

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