Вырывали волосы и разбили телефон: в Ровенской области врач и ее мать покусали и избили женщину

Женщин оштрафовали на 850 гривен.
В селе Сопачев Владимирецкого района Ровенской области врач и ее мать избили женщину, которая сидела в автомобиле.
Об этом идет речь в приговоре Кузнецовского городского суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, врач-хирург, работающая КНП "Владимирецкая многопрофильная больница", и ее мать возле магазина в селе Сопачев Ровенской области избили сидевшую в автомобиле женщину.
Потерпевшая рассказала, что она приехала на авто с мужчиной в магазин. Она осталась сидеть в салоне. Тогда к ней подбежала сначала медик, а потом ее мать. Подозреваемые били женщину кулаком, вырывали волосы, кусали и якобы намеренно разбили ее iPhone. Женщину спас мужчина, вернувшийся из магазина. После избиения потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали легкие телесные повреждения.
Подозреваемые отказались свидетельствовать в суде. Также неизвестна причина нападения на женщину.
Потерпевшая требовала взыскать с нападающих 1504 грн. за лечение, свыше 12 тыс. грн. за поломанный телефон и 80 тыс. грн. морального ущерба.
Суд признал женщин виновными по ч.2 ст.125 УК Украины. Они должны заплатить по 850 грн штрафа. Также женщины должны заплатить потерпевшей 1504 грн. материальной и 5 тыс. грн. моральной компенсации.
Читайте также:
- В Житомирской области мужчину отправили за решетку из-за кражи трех мешков пшеницы
- Вывозили в лес и пытали: трое иностранцев похитили и неделю удерживали полтавского фермера под Киевом
- Изнасиловал и убеждал, что это "маленький секрет": в Николаевской области мужчина напал на ребенка