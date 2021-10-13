Высадили деревья и повесили таблички с именами погибших: во Львове почтили украинских защитников

Высадили деревья и повесили таблички с именами погибших: во Львове почтили украинских защитников

Во Львове почтили память погибших в Донбассе воинов.

Во Львове ко Дню защитников и защитниц высадили почти сотню деревьев в честь Героев, погибших на Донбассе.

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Об этом 13 октября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Сквер заложили возле Мемориала памяти Героям Небесной сотни. Локацию выбирали вместе с семьями погибших воинов. Именно они, а также семьи героев "Небесной сотни" и активисты, сажали на холме фруктовые и декоративные деревья. На каждом саженце повесили таблички с фамилией погибшего бойца. Родные защитников уверены — парк памяти станет живым кусочком современной истории.

Новости Украины: во Львове высадили почти сотню деревьев в честь героев, погибших на Донбассе

"Место, где можно будет отдохнуть душой и набраться сил в этих деревьев. Силы для борьбы за Украину", — говорит вдова погибшего Героя Небесной сотни Наталья Дигдалович.

"Вот первое, второе и третье деревья — это трое военных, которые погибли вместе. Во время "Дебальцевского котла" они потеряли связь с ранеными и поехали их искать, как раз той дорогой смерти Логинова. На той дороге они все трое погибли", — говорит вдова погибшего на Донбассе военного Алина Овчарук.

Напомним, Киев будет праздновать День защитников и защитниц Украины.

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