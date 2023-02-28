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Высадка десанта РФ у границы с Украиной: в ГПСУ рассказали, существует ли угроза Волыни и Ровенщине

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Высадка десанта РФ у границы с Украиной: в ГПСУ рассказали, существует ли угроза Волыни и Ровенщине

Фото: Associated Press

На украинской границе с Беларусью ситуация контролируется.

Пограничники прокомментировали видео, снятое вроде бы вблизи западных участков границы с Беларусью. На видео можно увидеть, как на довольно низкой высоте пролетает самолет. Авторы видео утверждают, что в рамках учений России и Белоруссии произошла высадка десантников.

"По состоянию на несколько часов назад все было спокойно. Рядом с границей ничего такого не было", — сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, не исключается, что видео было снято на определенном расстоянии от границы в 10-20 км. К этому украинские пограничники добавили, что меры безопасности по этим направлениям остаются усиленными.

Отметим, что 28 февраля в Волынской и Ровенской областях объявили воздушную тревогу. В телеграмм-каналах белорусского города Брест тогда же опубликовали кадры, как будто бы вблизи украинской границы пролетает российский самолет.

Напомним, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что якобы есть "уникальный момент" для завершения войны агрессорки РФ – или, как он называет, "конфликта в Украине".

Ранее глава военной разведки Кирилл Буданов сообщал, что пока угрозы повторного вторжения со стороны Беларуси нет.

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Дата публикации
Просмотры
2820
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