Выселение монахов УПЦ МП из Лавры: грозят ли Киеву потоп и землетрясения – объяснение ученых

В Киево-Печерской лавре продолжают нагнетать панику по поводу выселения монахов УПЦ МП. Некоторые верующие и священники уверяют — как только монахи покинут Лавру, то Киев ждут разнообразные катаклизмы: наводнение, землетрясения, прорыв дамбы Киевского моря и т.д.

Реально ли такое развитие событий – сайт ТСН.ua поинтересовался в ченых.

Киев утонет?

В Украинском Гидрометцентре ТСН.ua заверили, что мониторят ситуацию, серьезных катаклизмов не ожидается.

"Весной 2023 года ожидается обычное сезонное половодье на верхнем Днепре, но оно отнюдь не грозит столице потопом", – рассказали нам в Гидрометцентре.

Землетрясения и прорыв Киевской дамбы

Ученые говорят, что высокой опасности от землетрясений в Киеве нет. И природные катаклизмы вряд ли связаны с событиями в Киево-Печерской лавре.

"Землетрясения не опасны для неаварийных и нормально построенных домов. Могу заверить, что высокой опасности от землетрясений в Киеве нет. Также нет угрозы и для дамбы Киевского моря. А те вещи, которые человек сам генерирует, включая и подрыв дамбы или еще что-то – зависит уже не от природы, поэтому могу вас заверить, что с дамбой Киевского моря все будет хорошо ... Часто, как пример, приводят подрыв плотины ДнепроГЭС во время войны, но чтобы ее взорвать и вызвать мощную волну, нужно туда вагонами завозить взрывчатку. это никому не нужно", – объясняет сайту ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины.



Он добавляет, что нет никаких предвестников о приближении каких-либо катаклизмов.



"Пока мы не наблюдаем никаких предвестников катаклизмов в Украине. Хотя, когда-то и без предвестников происходили землетрясения, оползни или другие опасные явления. Но в большинстве случаев природа нас предупреждает об их приближении. Например, о том, что будет сильное землетрясение. Предвестники существуют, но ими в основном пользуются специалисты геофизики. Они не для широких масс и их более 160. Один из них — необычный гул, такой фиксировали в Одесской области", — рассказывает ученый.



Александр Кендзера отмечает, что даже если проявятся все 160 предвестников, то это не означает, что обязательно произойдет сильное землетрясение.



"Разряжаться напряжение может с помощью большого количества мелких землетрясений или одного большого. А сумма энергии малых землетрясений будет равна энергии великого землетрясения. А вот какое из них произойдет – этого вам никто никогда не скажет. Потому что, например, в зоне Вранча землетрясения возникают на глубине от 140 до 170 километров, а самая глубокая скважина на нашей планете протяженностью 11 километров. Так что сказать точно, что происходит на такой глубине, к сожалению, нельзя. Поэтому специалисты по геофизике, понимают, что это не надежный способ предсказания с помощью предвестников", – объясняет Александр Кендзера.

Он добавляет, что в истории были случаи, когда люди угадывали точную дату землетрясения, но ключевое здесь слово "угадывали", а не знали наверняка.



"Каждый год на нашей планете происходит от 10 до 15 достаточно мощных землетрясений. При чем есть такие, которые могут стереть с лица земли целый город, если дома в нем не сейсмоустойчивы. Поэтому, я бы рекомендовал тем, кто распространяет такие слухи почитать, что бывает за грехи, особенно за такой тяжкий как обман", – говорит ученый.

Напомним, ученые из NASA предупреждают, что из-за голобального потепления увеличился риск засух и наводнений по всей территории мира.

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