Выселение со вкусом виски: что нашли в офисе "Евросолидарности", за который не платили аренду 5 лет

Запертые замки и бутылки из-под виски: «прозрачный» офис партии Порошенко вынудили съехать за долги / © ТСН

Большое переселение политической силы — сегодня утром судебные исполнители начали выселять членов партии «Европейская солидарность» из офисов. Причина проста — партийцы больше пяти лет не платили арендную плату. Все это время они судились, но проиграли все возможные инстанции.

Детальнее говорится в сюжете ТСН.

Утро. Исторический центр Киева. Судебные исполнители пытаются попасть внутрь помещений. Здесь находятся вспомогательные офисы партии «Европейская солидарность».

© ТСН

Исполнители внутрь не пускают. Юристы партии говорят — ЕС отсюда давно переехала, а помещениями пользуются другие организации по договорам субаренды. Следовательно, решение суда о выселении партии не может быть исполнено.

«Это помещение в использовании других лиц. Имущество и вещи партии отсутствуют», — отметил представитель «ЕС».

Конфликтная ситуация началась в 2019 году. В офисном центре, который находится напротив Киево-Печерской Лавры, поселился «штаб кандидата в президенты Петра Порошенко». Территорию они назвали «прозрачным офисом», чем подчеркивали «открытость» своего кандидата. И первые месяцы арендная плата, 15 долларов квадратный метр, вносилась регулярно.

Но после поражения на выборах платить перестали. По словам владельцев здания, арендаторы заменили замки, переподключили камеры видеонаблюдения, выставили свою вооруженную охрану и стали игнорировать счета.

Владельцы обратились в суд. Есть два судебных производства. Первое о выселении партии из офисных помещений, второе о взыскании задолженности за аренду этих помещений. Первый иск прошел все инстанции — партию Порошенко обязали съехать. Иск о долгах все еще продолжается.

© ТСН

Несмотря на сопротивление, судебные исполнители начинают открывать дверь. Сначала отмычками. А потом и более тяжелыми инструментами.

Пока мастер боролся с замком, появляется народный депутат от «ЕС» Николай Величкович. Он заявляет, что в помещениях, за которые шесть лет никто не платил, находится его депутатская приемная. По его словам, он подписал со своей партией договор об аренде. Следовательно, туда вроде бы входить запрещено.

© ТСН

Мастер продолжает открывать дверь. Минут через двадцать они поддаются.

© ТСН

В середине — еще одна пластиковая дверь. Тоже заперта. На них старый и выгоревший стикер — приемная народного депутата Максима Саврасова. Отметок о Николае Величковиче и его приемной нет. Эту дверь также приходится открывать силой.

А вот так выглядит это офисное помещение изнутри — большая кухня с бутылками из-под виски, длинный коридор и несколько полупустых кабинетов.

© ТСН

В общей сложности 450 квадратных метра. Итак, по договору аренды, по нынешнему курсу выходит — почти 300 тысяч гривен в месяц.

© ТСН

Ближе к обеду появляется еще один якобы субарендатор — адвокат Игорь Головань. Это адвокат Петра Порошенко. Он утверждает, что здесь офис его адвокатской конторы. Правда, на сайте его компании указан другой адрес.

Игорь Головань / © ТСН

Когда адвокат Головань уходит, судебная исполнительница начинает описание помещения. Все, что принадлежит партии, было записано и отправлено на хранение в Министерство юстиции.

В настоящее время на этой территории партия «ЕС» занимает еще почти 1600 метров офисных помещений. Это и есть тот «прозрачный офис». По решению суда он тоже должен быть уволен. Представители владельца говорят, что есть договоренность — срок выселения — до марта 26 года.

«Далее помещение приведем в надлежащее состояние, произведем гингиеническую чистку и помещение будут занимать те лица, которые будут платить арендную плату. Предприятие будет работать и платить налоги в госбюджет», — заявили судебные исполнители.

