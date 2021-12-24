Вышел из авто и посмотрел на окровавленную женщину: на Черниговщине врач насмерть сбил соседку и уехал

Полиция устанавливает все причины аварии.
В поселке Куликовка Черниговской области заведующий хирургическим отделением местной больницы насмерть сбил свою соседку, вышел из авто и скрылся. Это увидел случайный прохожий, который вызвал полицию и медиков.
Об этом 24 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Горе-водитель на обочине дороги смотрел на окровавленное тело женщины и уехал.
Очевидец ДТП сообщил, что он на заснеженной дороге увидел, как мужчина на обочине что-то осматривал, а затем сел в авто и скрылся. Когда водитель уехал, свидетель происшествия увидел окровавленное тело женщины, которую сбило авто и вызвал полицию. Корреспондент ТСН с места происшествия сообщает, что там до сих пор разбросаны конфеты, которые покойная вероятно везла детям.
Вероятно, водитель, совершивший смертельное ДТП, был нетрезвым
Полицейские сразу задержали подозреваемого в ДТП, он был нетрезв, однако от медицинского осмотра отказался. Мужчина же попросил, чтобы его госпитализировали.
Подозреваемый в ДТП отказался журналистам комментировать подробности аварии. В больнице, где работает подозреваемый, говорят, что мужчина якобы был трезв на работе. Главный врач Куликовской больницы планового лечения Оксана Хорошок говорит, что всем очень неприятно из-за произошедшего. В этой больнице работает и жена хирурга, но ТСН ее не застала на рабочем месте.
Подозреваемый и покойная знали друг друга
Известно, что погибшая и подозреваемый в ДТП жили в одном подъезде и вероятно знали друг друга. О погибшем соседке вспоминают, как об очень хорошем человеке.
Полиция устанавливает все причины аварии.
Напомним :
- В Куликовке Черниговской области заведующий хирургическим отделением местной больницы накануне, как только смеркалось, сбил человека и оставил без помощи. Водителя автомобиля полицейские разыскали в течение часа.
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