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Вышел на пробежку: в Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов

Вышел на пробежку: в Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов

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Мужчина ушел на ежедневную пробежку и не вернулся с нее.

В Киеве разыскивают Виталия Шишова — главу организации "Белорусский дом в Украине.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 3 августа.

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще вчера утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

Активисты, которые прочесали массив, где обычно бегал Виталий, никаких его следов не нашли. Сейчас за поиски взялись правоохранители.

Организация, которую возглавляет Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Новости Украины: в Киеве разыскивают главу Белорусского дома Виталия Шишова

Новости Украины: в Киеве разыскивают главу Белорусского дома Виталия Шишова

Напомним

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