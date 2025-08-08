- Дата публикации
"Вышел на улицу — все исчезло": мужчина чудом выжил во время удара российского дрона по Буче
Россияне накануне атаковали Бучу беспилотниками.
Россияне накануне атаковали беспилотниками Бучанский район Киевской области. Там пострадали три женщины: у них острая реакция на стресс.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.
Известно, что из-за российских обстрелов на одной улице пострадали не менее 7 домов. Один из дронов упал прямо во двор, где проживал мужчина.
«Дома был мужчина. Он был в дальней комнате. В доме снесло крышу, разрушило стены. Дочь владельца дома говорит, что двор был засажен цветами. Теперь здесь руины», — отмечает Юлия Кириенко.
Мужчина говорит, что на момент обстрела он спал.
«Спал, проснулся. Горит — что делать? Посмотрел, вышел на улицу. Все исчезло: в гараже были инструменты на миллион. Дом то такое — он старый уже», — говорит Юрий.
Семья Юрия во время оккупации Бучи не выезжала, перед их домом стояла российская техника. Зять Юрия тогда погиб.
«САУ стояла здесь через три дома. И это все летело через нас. Мой муж погиб 3 марта. Он был в теробороне», — рассказала дочь владельца дома, пострадавшего из-за обстрелов РФ.
Напомним, из-за ударов по Буче повреждены 52 дома.
