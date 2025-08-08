"Вышел на улицу — все исчезло": мужчина чудом выжил во время удара российского дрона по Буче

Последствия атаки на Бучу / © ТСН

Россияне накануне атаковали беспилотниками Бучанский район Киевской области. Там пострадали три женщины: у них острая реакция на стресс.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Известно, что из-за российских обстрелов на одной улице пострадали не менее 7 домов. Один из дронов упал прямо во двор, где проживал мужчина.

«Дома был мужчина. Он был в дальней комнате. В доме снесло крышу, разрушило стены. Дочь владельца дома говорит, что двор был засажен цветами. Теперь здесь руины», — отмечает Юлия Кириенко.

Мужчина говорит, что на момент обстрела он спал.

«Спал, проснулся. Горит — что делать? Посмотрел, вышел на улицу. Все исчезло: в гараже были инструменты на миллион. Дом то такое — он старый уже», — говорит Юрий.

Семья Юрия во время оккупации Бучи не выезжала, перед их домом стояла российская техника. Зять Юрия тогда погиб.

«САУ стояла здесь через три дома. И это все летело через нас. Мой муж погиб 3 марта. Он был в теробороне», — рассказала дочь владельца дома, пострадавшего из-за обстрелов РФ.

Напомним, из-за ударов по Буче повреждены 52 дома.

