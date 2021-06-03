Вышел с дома и исчез по дороге на работу: в Одессе уже третьи сутки разыскивают офицера морской охраны

38-летний Алексей Чертков во вторник в шесть тридцать утра вышел из дома, но в штабе так и не появился. Его телефоны выключены.

В Одессе уже третьи сутки разыскивают офицера морской охраны, который исчез во вторник по пути на службу.

Об этом 3 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Его ищут пограничники, полиция, СБУ. 38-летний Алексей Чертков во вторник в шесть тридцать утра вышел из дома, но в штабе так и не появился. Его телефоны выключены.

Полиция начала уголовное производство, но квалификацию дела не разглашают. Держат в секрете и подробности поисковой операции. А также версии, мол, лишняя огласка может повредить поиску.

Алексей Чертков — руководитель регионального штаба морской охраны. На этом видео за 9 мая он комментирует провокации со стороны российских военных моряков во время совместных учений украинского и американского кораблей.

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"К сожалению, на сегодняшний день новых данных никаких нету. Сообщений никаких нету, мы продолжаем поиски. Это был обычный маршрут, обычное время. Действительно, ситуация очень сложная, для нас она шокирующая", — говорит помощница начальника Одесского регионального управления морской охраны ДПС Наталья Гуменюк.

Напомним, в Одессе по пути к работе исчез начальник штаба отряда морской охраны ГНСУ.

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