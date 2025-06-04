Вышел в магазин и выжил: жители Сум рассказали о зверском ударе по городу

Последствия атаки на Сумы / © Associated Press

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В Сумах из-за российского обстрела 4 погибших и более 20 раненых. Накануне россияне коварно ударили по городу: из реактивной системы залпового огня накрыли центр города, целились именно по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Пять попаданий в разные микрорайоны Сум. Второй день подряд россияне атакуют город из дальнобойной реактивной артиллерии. Кассетными боеприпасами целят по домам, улицам, больницам, предприятиям. Взрывы раздавались каждые несколько секунд. Один снаряд попал по улице, где на момент удара было очень людно, и многие авто как раз остановились на красный сигнал светофора на перекрестке. После взрыва вспыхнули и полностью сгорели две машины. На месте удара погиб мужчина.

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Еще один снаряд убил мужчину на собственном огороде. Впоследствии в больнице от многочисленных ранений умерла раненая женщина, а затем еще один мужчина, его 7-летняя дочь тяжело ранена и сейчас в больнице. В общем, осколочные ранения получили 25 горожан. Среди пострадавших - четверо детей, от 3 до 17 лет. Из них трое - в реанимации. Разрушениям подверглись полтора десятка гражданских зданий: многоэтажка, частные дома, больница.

Еще один боеприпас предположительно взорвался в воздухе. Его обломки пробили потолок в квартире на 9-м этаже и застряли в диване одной из квартир. Владелец дома остался жив только потому, что за полчаса до атаки вышел в магазин.

Последствия атаки на Сумы / © Сумской горсовет

"Прямо в диван, где я лежал. Ну, диван я уже вынес. Вот нахожу под диваном. Это только остатки, уже забрали много чего", - говорит мужчина.



Некоторое время после атаки людей не пускали внутрь дома пока боеприпас обезвреживали взрывотехники.

В городе объявлен двухдневный траур по погибшим в результате российского теракта.

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Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погибли три человека, есть много раненых.

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