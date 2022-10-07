Вышел вездеход: водитель Института рака собственноручно восстановил списанную "скорую", чтобы подарить коллеге на фронт

Водитель столичного Института рака Василий Беспалюк за свой счет починил старую советскую "скорую", что 10 лет пылилась в гараже, и передал ее своему коллеге – медику, который сейчас защищает страну, говорится в ТСН.

Заменить, или починить в старенькой советской "скорой" пришлось чуть ли не все. Машина была не на ходу, ее хотели списать, потому что 10 лет беспомощно пылилась в гараже Национального института рака. Но водитель медучреждения с многолетним опытом решил поставить авто на колеса и передать военным. "Хотелось какую-то долю внести для нашей победы. Машинка боевая. Она не сильно быстрая, но по бездорожью она быстро ездит. Она как вездеход", — говорит водитель Василий Беспалюк.

Чинил мужчина автомобиль в течение месяца в свободное от работы время и за свой счет, помогли еще и коллеги и друзья. Детали для нее искал на разборках и снимал со старых списанных автомобилей. Результатом доволен. "Такое на душе облегчение, потому что хочется что-нибудь сделает такого, чтобы эта война быстрее закончилась и мы выбили этих рашистов", — добавляет мастер.

Машину передали 242 батальона ТРО ВСУ, где служит коллега — врач-анестезиолог Владимир Пикульски, 25 лет работавший в Институте рака. Мужчина с началом войны пошел защищать страну, был ранен и так снова оказался в родном медицинском заведении, которое частично превратилось в госпиталь. Там и познакомился с Василием, от него узнал, что тот готовит авто для военных, поэтому попросил его отдать для своего батальона. "Это машина, в которую можно несколько раненых положить. Эта машина, она как внедорожник, она пройдет по любой дороге. Таких машин нам не хватает", — говорит главный сержант медицинского пункта батальона терробороны Владимир Пикульский.

Уже в ближайшее время эта машина поедет в Харьковскую область на границу с Россией, где сейчас располагается батальон Владимира. А Василий уже задумывается над тем, чтобы поставить на колеса еще одно авто для военных.

Вышел вездеход для фронта: водитель Института рака "поколдовал" над списанной "скорой"

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