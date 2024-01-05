Вышел за сигаретами — попал под обстрел: истории людей, выживших во время ракетных ударов в Днепре

Прошла неделя после массированного ракетного обстрела Днепра, а в больницах до сих пор остаются более 10 пациентов. 29 декабря россияне ударили по торговому центру и роддому. Рожениц и младенцев удалось спасти. В целом атака унесла жизни семерых горожан, преимущественно прохожих. Еще 30 человек получили ранения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Вышел за сигаретами и попал под ракетный удар

25-летний Александр Дыденко покидает реанимацию - его жизнь наконец вне угрозы.

"Они меня вытащили с того света. Смогу жить дальше. И самое главное - целый буквально. В прямом смысле слова", - говорит Александр.

Александр в тот день спешил утром на работу, но вдруг изменил маршрут - решил на соседней улице заскочить в магазин за сигаретами. Через сто метров раздался взрыв - ракета ударила в роддом.

"Курение убивает, простите!", - говорит мужчина.

Что дела плохи, почувствовал сразу. На помощь окровавленному мужчине бросился прохожий.

"Один мальчик, который мне наложил четыре жгута. Совсем рядовой прохожий. Также ему большое спасибо! Прохожий, такой, как и я, случайно попал под этот обстрел, так и он - случайно мне попался. Богдан его зовут. Если он увидит, я ему очень благодарен", - отмечает Александр.

Пострадавший Александр

Александра сразу доставили в больницу и – на операционный стол.

"Он выжил только благодаря мастерству наших хирургов. Оперировали три бригады хирургов, которые делали все возможное, чтобы спасти жизнь", – говорит медик.

Обломки изрешетили тело. Хирургам пришлось удалить полметра кишечника.

Какая ситуация в роддоме, куда прилетела ракета

До сих пор в тяжелом состоянии в реанимации еще один Александр. Он остановился на перекрестке возле торгового центра, когда по зданию ударила российская ракета. После сложных операций - он на постоянном диализе.

Торговый центр после удара так и не возобновил работу. Родильный на соседней улице - также в руинах.

"До этого это был дом счастья, надежды на будущее, а после этого - отчаяния, волнения, ненависти к тем, кто к нам это направил", - говорит Ирина Кульбач, заведующая акушерским отделением.

Именно она настояла, чтобы все пациенты и медики вовремя ушли в укрытие. Четверо младенцев с родителями и двенадцать беременных, которые были в роддоме во время ракетного удара, все уцелели.

Последствия удара по Днепру

"Мы просто мониторили в телефоне и увидели, что неспокойно ночью и поэтому спустили деток вместе с родителями, хоть они и не очень хотели, спустили вовремя в подвал. Первый взрыв был сильный - шатнулось и все. Второй взрыв - полетели двери, где мы находились, и мы видели, что нет напротив уже палат, ничего. Было скомандовано быстро в другую комнату. Все выскочили", - говорит Валентина Катрушова, медсестра.

Младенцев вместе с роженицами забрали родственники и неравнодушные. Хорошо чувствуют себя и беременные. Двенадцать еще нерожденных малышей, переживших ракетный удар, появятся на свет в ближайшее время.

Избиты все помещения роддома. Уцелела только душевая. Работники роддома верят: учреждение удастся восстановить.

"Здание выстояло. А мне кажется, что выстояло только потому, что наверняка матери за нас молились, те, которые у нас родили, те, которые планировали родить. Я очень надеюсь, что пройдет время и в этом роддоме снова будут лежать беременные женщины, будут роженицы и будут детишки", - говорит Ирина Кульбач, заведующая акушерским отделением

Обследование конструкций и уцелевшего медоборудования еще впереди. Как и подсчет, какой ущерб нанесла городу очередная атака россиян.

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Напомним, Днепр был массирован атакован ракетами. В частности, оккупанты попали в торговый центр и роддом. Повреждены многоэтажки, магазины, больницы и автомобили.

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