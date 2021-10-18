Высокие цены на малину побили рекорды: почему ягода настолько популярна и куда ее везут за границу

Высокие цены на малину побили рекорды: почему ягода настолько популярна и куда ее везут за границу

Стоимость малины превысила стоимость голубики.

В этом году украинский малина обошла даже самую дорогую ягоду отечественного рынка — голубику. Закупали ее производителей от 60 гривен за килограмм. Зато в Киеве цена уже становилась в два с половиной раза выше — 160 гривен за килограмм.

Станет ли малина, которая уступает по популярности только клубники, — доступной для всех хотя бы в следующем сезоне, — рассказали 18 октября в сюжете ТСН.19: 30.

Один работник сейчас собирает до 50 килограммов малин в день. В пик сезона цифра удваивалась и можно было заработать тысячу гривен за смену. Гектар своей земли Станислав Костенко засадил малиной еще десять лет назад — чем изрядно удивил соседей. "Картофель мне не выгодна. Мне хочется что-то заработает. На картофеле много не заработаешь, если честно", — говорит он.

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Но только этой осенью, говорит, почувствовал вкус заработка. Малина капризная ягода — портится быстро. Поэтому експорують ее замороженную — температура -20 градусов. Сортируют уже после морозилки

В прошлом году Украина продала за границу почти 20 000 тонн — это был рекорд. Впрочем, нового урожая уже экспортировано почти столько. Есть все шансы эту цифру на конец года удвоить. Причина не в увеличении площади под малиной или в гигантском урожаи, просто цена на ягоду высока, а потому внутреннему потребителю не по карману.

Експортерка Алла Пономаренко говорит, что цена на малину действительно достигла исторического максимума. "Мало кто из украинских потребителей готов платить 100-150 грн за килограмм малины. С этого она в основном пошла на экспорт. В прошлом году мы експорутвалы малину где-то 1,5, 2,5, 3 евро. Максимально в конце сезона было 4 евро. Сейчас есть уже прецеденты, когда продают по шесть евро. Возможно, даже тенденция будет больше — ближе к семи евро ", — рассказала фахивчиня.

Новости Украины: ценовой рекорд - станет ли малина доступной для всех хотя бы в следующем сезоне

Малиновом буму способствовал НЕ урожай в мировых лидеров. Украина в этом году впервые на прямую продала малину в США и Канаду. Основной покупатель — Европа. Больше всего — Польша, Германия и Литва. Именно из Европы наша малина уже идет дальше по миру, но — как наша.

Кроме того, европейский производители малины сократили насаждения из-за нехватки рабочей силы. Собирать урожай там и так особо было некому, а из-за пандемии уменьшился поток сезонных работников. "Сейчас в Европе люди не хотят выходить в поле и работать. 15 лет назад люди из Украины колесили в Германию собирать клубнику: пять лет назад — в Польшу. Сейчас тенденция и конъюнктура мировая переходит в Украину", — пояснил председатель фермерского хозяйства Андрей белый.

Украинские аграрии, говорит Андрей Белый, тоже вырубили малинник. Но по другой причине. Три года назад ягода стоила ниже себестоимости: выиграли только те, кто объединился в кооперативы. Если же аграрии снова заложат малинник, то привлекательность этого бизнеса в соответствии упадет. Малина для украинских покупателей за несколько лет станет доступной.

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