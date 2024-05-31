Высокопоставленный чиновник США прокомментировал возможность переговоров с Россией

Российский президент Путин демонстрирует не стремление к миру, а насилие и агрессию.

Директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что не видит никакого желания со стороны президента РФ Владимира Путина участвовать в серьезных переговорах о мире.

Об этом он говорил в интервью корреспонденту ТСН в США Ольге Кошеленко.

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"Все, что мы видим со стороны России, это еще больше насилия, больше агрессии. Это недавнее наступление в Харьковской области является одним из примеров, но есть еще удары по супермаркетам, магазинам и тому подобным объектам. Это совершенно грубо и бесконечно. И потому тем, кто думает, что у него [президента РФ Владимира Путина] есть какое-то мирное предложение, я говорю — предъявите доказательства. Я их не вижу”, — заявил Карпентер.

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Напомним, российский президент Владимир Путин ранее заявил, что база для переговоров с Украиной — это стамбульские договоренности, обсуждаемые весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения. Затем он сделал очередное лицемерное заявление, утверждая, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

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