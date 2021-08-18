Выставка IDEF-2021 в Стамбуле: что на ней представила Украина и какое оружие будет защищать наше государство

Выставка IDEF-2021 в Стамбуле: что на ней представила Украина и какое оружие будет защищать наше государство

В этом году в мероприятии принимают участие 154 делегации из 79 стран, свою продукцию представят более 1200 производителей вооружения и военной техники.

Украина и Турция создают совместный центр по ремонту вертолетов. Контракт уже подписали на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, которая проходит в Стамбуле.

Что на ней представила Украину и какое оружие уже в ближайшее время будет защищать наше государство — 18 августа в говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Ракета "Вільха". Выставка в Турции позволяет увидеть и даже потрогать воздушный щит Украины. Ракета "Нептун" будет охранять наши моря, потому что способна уничтожить любой корабль противника. Здесь есть еще один ракетный комплекс, не такой мощный как предыдущие — "Скиф". Интересен тем, что оператор-наводчик может сидеть далеко от самой ракеты и стоит нажать ему кнопку и вражеского танка уже нет.

А еще Украина представляет новейшие сверхмощные и невероятно компактные танковые двигатели, артиллерийские снаряды, авиатехнику.

"Военно-техническое сотрудничество с Турцией, нашим стратегическим партнером, является чрезвычайно важным, поэтому мы привезли высокоточное вооружение, другие изделия "Укроборонпрома" для того, чтобы углубить сотрудничество с турецкими партнерами, с другими партнерами — для того, чтобы продвигать продукцию на внешних рынках ", — отмечает гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Официальная встреча на высоком уровне — первый вице-премьер-министр Украины Олег Уруский встречается с главой Госагентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой республики. Им есть о чем поговорить — от самолетов в небе до кораблей в море — все это две страны строят совместно.

"Мы покупаем у вас двигатели для беспилотников, кроме того мы начинаем наш проект по строительству корвета", — говорит Исмаил Демир.

Недавно турки начали ставить на свои знаменитые беспилотники "Барьяктары" украинские двигатели, теперь, очевидно, сотрудничество продвинется дальше.

Новости мира: Украина и Турция создают совместный центр по ремонту вертолетов

"Турецкая сторона закупает наши авиационные двигатели как для беспилотников, так и для вертолетов, надеюсь это будет и для перспективных истребителей. Что главное, что это сотрудничество является двусторонним", — отметил Уруский.

Ну а это уже первый контракт. Украина создает с Турцией мощный сервисный центр по капитальному ремонту вертолетов. Это фактически продолжение предыдущего сотрудничества. За 3 года конотопский государственный авиазавод отремонтировал 18 вертолетов турецкой жандармерии. Турки работой украинских специалистов остались довольны, теперь готовы ремонтировать вместе вертолеты и из соседних стран. И в этом случае речь идет о десятках, если не о сотнях миллионов долларов США.

IDEF-2021 является одной из крупнейших и самых известных европейских и мировых площадок, на которой демонстрируются новинки вооружений и военной техники. В этом году в мероприятии принимают участие 154 делегации из 79 стран, свою продукцию представят более 1200 производителей вооружения и военной техники.

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