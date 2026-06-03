"Выстрел в главу страны": отмена математики на НМТ вызвала скандал в Украине

Математика (иллюстративный фото) / © pexels.com

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Инициатива сделать математику необязательной для большинства поступающих в украинские вузы вызвала острую реакцию в образовательной и научной среде. Критики законопроекта предупреждают о рисках для инженерного образования, оборонной отрасли и будущей конкурентоспособности Украины.

Подробности сообщал ТСН.ua.

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №15254-1, предлагающий сократить количество обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте с четырех до трех. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, историю Украины и один предмет по выбору.

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Математика при этом останется обязательной только для специальностей, где она является профильной — в частности, для технических и инженерных направлений.

Одна из авторов инициативы народный депутат Юлия Гришина объяснила, что изменения должны уменьшить психологическую нагрузку на школьников во время войны и помочь сохранить молодежь в украинской системе образования.

Предложение вызвало волну критики

Президент Киевского авиационного института Ксения Семенова подчеркнула, что Украина уже испытывает острый дефицит инженеров, особенно в оборонной сфере. По ее словам, после того, как физика и химия перестали быть важными для поступления, интерес школьников к этим предметам резко упал.

«Физика, химия и математика в школе – это и есть наша оборонка. Физику и химию уже потеряли. Ну, давайте еще математику туда же», — заявила Семенова.

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Пользовательская реакция Threads.

Доктор физико-математических наук Екатерина Терлецкая назвала возможную отмену обязательной математики «выстрелом в главу страны». Она напомнила, что именно математика является основой современных оборонных технологий, искусственного интеллекта, криптографии, навигации и беспилотных систем.

«Когда страна воюет за свое существование, она должна поднимать требования к образованию, а не отказываться от них», — отметила ученая.

Реакция пользователя Threads.

Старший научный сотрудник Института физики НАН Украины и военнослужащий ВСУ Антон Сененко также подверг резкой критике инициативу. По его словам, современная война является, прежде всего, войной технологий, где успех зависит от знаний в области математики, физики и инженерии.

«Началась битва математик, физик, химий и экономик», — отметил он.

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Подобную позицию высказал и ветеран Виктор Таран, назвавший законодательную инициативу образовательным популизмом. По его мнению, вместо упрощения требований государство должно улучшать качество преподавания и помогать учащимся овладевать сложными дисциплинами.

К дискуссии присоединился и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, иронически прокомментировавший ситуацию: «Мир: будущее — это ИИ, а ИИ — это математика. Украинские депутаты: отменяем НМТ по математике».

В то же время сторонники изменений подчеркивают, что речь идет не о полной отмене математики на НМТ, а о ее обязательности только для тех специальностей, где она непосредственно нужна.

На данный момент законопроект только зарегистрирован в парламенте и еще не рассматривался депутатами.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируется изменить подход к вступительной кампании и отменить государственную итоговую аттестацию для школьников в 2027 году.

Также напомним, что в Киеве в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток, которые горожане ставят на станциях метро во время воздушных тревог. После очередной массированной атаки часть людей пожаловалась, что в подземке не хватало места, тогда как отдельные пассажиры занимали большую площадь большими палатками, стульями и вещами.

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