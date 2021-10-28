Выстрелов было по меньшей мере шесть: подробности убийства активиста "Правого сектора" в Сумах

Александра Иванину расстреляли на глазах у супруги.

В Сумах расследуют убийство общественного активиста. 29-летний Александр Иванина был застрелен у подъезда своего дома. Это произошло около 21:00 на глазах у гражданской жены.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 28 октября.

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Пара приехала домой на машине. Как только Александр вышел – раздались выстрелы. Вероятно, нападавший ждал возле подъезда дома. Александр Иванина – один из лидеров Сумского "Правого сектора". В день убийства он выступал на сессии горсовета против повышения стоимости проезда в маршрутках, в частности, обещал маршрутщикам неспокойную жизнь – останавливать переполненные маршрутки и вызывать полицию. До этого боролся с коррупцией, контрабандой, нелегальной миграцией. По данным друзей погибшего, выстрелов было не менее шести.



"Они подъехали на автомобиле. Жена была за рулем, он сидел рядом, вышел из машины и полез в багажник за вещами. Рядом сидел мужчина, который погнался за ним и начал стрелять. И вот там, собственно, у подъезда уже было завершено. Наши версии – это могла быть как месть из уголовно-политически-правоохранительного мира, скажем так. Ведь именно Александр придирчиво занимался многими проблемами, но одна – что касается контрабанды и неблегальной миграции", – говорит глава областной организации "Правого сектора" Сергей Супрун.

В полиции пока ничего не комментируют. Известно, что по факту убийства было открыто уголовное производство. А на выездах из Сум дежурят наряды полиции для перехвата стрелка.



"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, выясняем все обстоятельства происшествия. Предварительно – мужчина погиб от огнестрельного ранения", – рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

В Сумах убили 29-летнего общественного активиста Александра Иванину | Новости Украины

Напомним, на убийство члена "Правого сектора" отреагировал глава Сумской ОГА. Он назвал это "ужасным и недопустимым".

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