Украина готова подписать соглашение о минералах и хочет мира – об этом во время своего выступления в Конгрессе заявил американский президент Дональд Трамп. Так называемая традиционная речь о состоянии страны длилась более полутора часов.

Об этом идет речь в материале корреспондентки в США Ольги Кошеленко.

Обращение президента Дональда Трампа к Конгрессу началось с протестов демократов. Они выкрикивали неодобрительные слова. Один из конгрессменов от Демократической партии Грин поднял вверх свой ковыль и кричал что-то несколько минут. Спикер Джонсон распорядился выдворить его из зала и его вывела охрана. Далее демократы сидели с окаменелыми лицами, подняв в горы таблички, на которых было написано "неправда", "начни с уплаты своих налогов", "Маск ворует".

Илон Маск присутствовал, он пришел в костюме и галстуке, вместо своего привычного вида - джинсы, кепка, пальто - именно так он приходил в Овальный кабинет и после того, как члены администрации Трампа выставили претензии президенту Украины Зеленскому за отсутствие костюма, критики спросили - а что с Маском. Также женский корпус Конгресса - женщины-демократки надели розовое. Они говорят, таким образом выражают протест действиям Трампа, которые негативно влияют на женщин и детей.

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В целом это традиционное обращение к Конгрессу стало самым длинным в истории. Оно длилось 1 час 39 минут. Первые полтора часа Трамп говорил о внутренней политике. Об Украине он сказал коротко, что нужно остановить цитирую "ужасный конфликт", что гибнут люди с обеих сторон. А дальше обратился к залу и спросил: "Вы хотите, чтобы это продолжалось еще 5 лет?".

Из республиканского сектора доносились негромкие аплодисменты - в знак одобрения. Тогда Трамп посмотрел на демократов и сказал "Покахонтас говорит да". Покахонтас - это фигура из американской истории, которая также стала литературным персонажем. Известна тем, что умерла молодой. Президент США повторил ложные и не раз опровергнутые европейскими лидерами тезисы, что США потратили на помощь Киеву 350 млрд долл, тогда как Европа 100. И добавил новое обвинение против европейских партнеров, что они купили у России газа и нефти на большую сумму, чем потратили на Украину. Все ожидали, что он скажет после публичной ссоры, возникшей между ним и президентом Украины Зеленским в Белом доме в прошлую пятницу, Трамп сообщил, что получил во вторник от Зеленского письмо. И зачитал его полностью.

Члены команды Трампа все предыдущие дни неустанно повторяли, что ожидают извинений от Зеленского: и за неуместный, по их мнению, костюм, и за то, что спорил с Трампом и не воспринимает его мирный план. Воспринял ли Трамп эти слова за извинения, президент США не уточнил. Он сказал лишь, что все еще решительно настроен остановить войну.

Напомним, почему США хотят капитуляции Киева и на какие уступки должна пойти Россия.

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